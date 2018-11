Gf Vip, Stefano e Benedetta sorprendono: “Siamo andati oltre”

Stefano Sala e Benedetta Mazza, confessioni importanti al Gf Vip 2018

Si continua a parlare di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Dal primo giorno in cui hanno messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip 3, non si sono separati mai un attimo. E, di frequente, hanno persino dormito insieme. Nello stesso letto. Ci sono state innumerevoli attenzioni, tra di loro, che hanno fatto subito pensare che fosse nato del tenero. Entrambi, però, hanno sempre precisato che a unirli c’è solo un rapporto di amicizia. Sì, stanno bene insieme, ma questo non significa che hanno preso una sbandata e che Stefano ha cancellato magicamente Dasha! Lei è presente nella sua vita e probabilmente continuerà a esserlo.

Le dichiarazioni di Benedetta Mazza che spiazzano!

Questa volta Benedetta del Gf Vip ha deciso, dopo la scelta di mantenere le distanze, di chiarire il suo rapporto con Stefano Sala affrontandolo a viso aperto. Ecco cosa ha detto: “Di base teniamo molto al nostro rapporto. Non voglio metterti in difficoltà, Stefano. Io ti sto vicino perché conosci il bene che provo per te. Noi adesso dobbiamo prendere delle posizioni dopo l’intervento forte di lunedì. Non voglio immischiarmi in questa situazione. Siamo andati fin troppo oltre. Non mi prendo la licenzia di venire con te sul letto o di ridere. Io, quando uscirò da qui, uscirò da sola”. È stata molto chiara Benedetta. Le parole sono arrivate forti e chiare a Stefano, che adesso si trova in estrema difficoltà (e non conosce ancora il contenuto dell’ultimo messaggio di Dasha!).

Stefano Sala sempre più triste al Grande Fratello Vip

Stefano Sala vorrebbe però mantenere intatto il suo rapporto con Benedetta Mazza: “Io non sono d’accordo. Perché non dovrei fare qualcosa che sento?”. Alcune situazioni diventano sempre più tese nella Casa del Gf Vip 2018. Dopo aver parlato dei complotti che ci sono stati nell’ultimo periodo, ora Lory Del Santo ha lanciato una bomba su Cecilia Rodriguez e Francesco Monte che non piacerà sicuramente a quest’ultimo!