Grande Fratello Vip, Lory Del Santo: confessioni su complotti e concorrenti

Lory Del Santo svela tutto al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto

Lory Del Santo ha fatto delle importanti confessioni al Grande Fratello Vip 2018. Cosa ha detto? Ha parlato sia dei complotti che ci sarebbero all’interno della Casa sia della sua voglia di stringere rapporti di amicizia autentici. Partiamo dal primo argomento. Al Gf Vip, il gruppo dei più giovani avrebbe messo in atto una strategia per eliminare quelli “più maturi” e, tra questi, ci sono Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Non a caso sono finiti al televoto. Solo uno dei due si salverà (ed è un vero peccato!). A pensarci bene, il gruppo dei giovani resiste molto meglio rispetto all’altro e ieri, in un solo colpo, sono usciti Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber!

Tra complotti e momenti tristi, Lory Del Santo si racconta

“Loro hanno fatto un patto indissolubile – ha spiegato Lory al Gf Vip -. Si è capito dal secondo giorno”. Martina Hamdy, però, non è del suo stesso parere: “Questa situazione non esiste. Ci troviamo bene e per questo ci salviamo”. Lory ha accettato il suo destino (di essere al televoto) e ha parlato di altro a Giulia Salemi e Francesco Monte (quest’ultimo ha sorpreso per essersi schierato contro le Donatella). Ecco cosa ha confessato la Del Santo: “Ho scoperto che le persone estranee ti possono volere più bene di quelle della famiglia. Mi commuovo. Il bene e l’amicizia mi commuovono. Do per la prima volta questo valore. Io sono una persona molto forte e mi sono detta troppe volte che forse non bisogna contare sugli amici perché non ci sono sempre. Ho capito che si può essere felici da soli, ma si è più felici con qualcuno che ti vuole bene”. Anche ieri Lory ha parlato della sua famiglia e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Non solo complotti: fidanzamenti in crisi al Gf Vip 2018?

Ultimamente non si sta parlando solo dei complotti del Grande Fratello Vip 3, ma anche di quello che è successo tra Benedetta Mazza e Stefano Sala: dopo il video del presunto bacio, Dasha – la fidanzata del modello – ha scritto un messaggio riguardante proprio quello che è successo nella Casa. Nuovi complotti e nuovi fidanzamenti in crisi? Invece il fidanzamento di Jane Alexander e Gianmarco non è più in crisi, visto che l’attrice ha deciso di vivere il suo futuro solo con Elia Fongaro!