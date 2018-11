Stefano e Benedetta Gf Vip, Dasha scrive uno strano messaggio sulla coppia

Gf Vip 2018 news: Benedetta, Stefano e Dasha protagonisti

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno facendo tanto parlare al Gf Vip 2018. La loro amicizia – che agli occhi di tutti sembra ben altro – è al centro dell’attenzione dei telespettatori, che non capiscono ancora cosa aspettino a rivelare reciprocamente i propri sentimenti. Soprattutto Benedetta, che si è presa una bella cotta per il modello, ma non riesce ad ammettere che le piace. E non poco. Passano tanto tempo insieme, in quella Casa, le effusioni non mancano mai e bisogna anche dire che Stefano è andato in crisi in quest’ultimo periodo proprio a causa del suo rapporto speciale con la Mazza. Schiarirà i suoi pensieri solo una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip? Quando avrà difronte a sé sia Dasha sia Benedetta?

Dasha scrive un messaggio su Stefano e Benedetta dopo la puntata

Dopo il presunto bacio di Benedetta e Stefano avvenuto in una notte particolare, tutti sono convinti che tra loro sia scoccata la scintilla dell’amore. Ma entrambi hanno negato tutto. E Dasha cosa ne pensa di quello che è successo al Grande Fratello Vip 3? Adesso ha pubblicato una Instagram stories che sta facendo molto discutere: “Chiedo a tutti: se hai rispetto per i sentimenti e le vite degli altri, smetti di offendere le persone e di scrivere parole cattive su di noi. Questa è la nostra vita, il nostro percorso e i nostri errori. Grazie per la comprensione”. Da quello che si evince da queste frasi, la fidanzata di Stefano Sala avrebbe ricevuto delle parole poco carine a causa dell’atteggiamento che il ragazzo sta avendo all’interno della Casa.

Grande Fratello Vip, Benedetta o Dasha? Stefano sempre più confuso

Non sappiamo come andrà a finire la storia di Dasha e Stefano, fatto sta che Benedetta comincia a essere gelosa di lei, altrimenti non si spiegherebbe l’inaspettato attacco nei suoi confronti! Nell’ultima diretta andata in onda (sapete già chi sono i nuovi nominati?), Benedetta Mazza e Stefano Sala hanno negato il coinvolgimento amoroso. Ma sono in pochi a credere alle loro parole. Abbiamo invece avuto la conferma che Jane ed Elia si vedranno fuori dal Gf Vip, dopo aver avuto la benedizione da parte del figlio dell’attrice. Almeno questa coppia ha avuto il coraggio di amare!