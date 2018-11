Gf Vip, Monte difende Paone dalle Donatella: “Lo capisco”

Francesco Monte dalla parte di Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip 3

Non tutti la pensano come le Donatella. Qualcuno, nella Casa del Gf Vip 2018, ha condiviso il pensiero di Alessandro Cecchi Paone. Ma non i toni. Francesco Monte ha capito perfettamente quello che ha detto il giornalista. Ha sbagliato solo ad accanirsi troppo e a tirare in ballo la storia di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Sembrava che tutti i concorrenti fossero schierati dalla parte di Giulia e Silvia, e invece Monte ci ha sorpreso. Ecco quali sono state le sue parole: “Capisco il modo di pensare di Cecchi Paone perché lo rivedo in mio padre e nei docenti universitari. Però va attutito”. Secondo lui, quindi, Alessandro non avrebbe sbagliato nei contenuti ma nella forma sì, però.

Duri attacchi delle Donatella a Paone

Dopo la puntata di ieri, Silvia è ritornata sulla polemica scatenata nella Casa (è stato tirato in ballo persino Fabrizio Corona!) e, in confessionale, ha attaccato nuovamente Alessandro: “Deve farsi un’analisi interiore prima di giudicare gli altri. Preferisco essere libera di dire quello che penso, invece di essere delicatamente falsa. Lui è riuscito ad autoeliminarsi”. Dello stesso parere Giulia Provvedi, che ha aggiunto: “Lui parla di buon esempio. Io do il buon esempio! Cecchi Paone dormiva tutto il giorno”. Nella puntata di ieri è successo veramente di tutto!

News Gf Vip 2018: cosa sta succedendo dentro e fuori la Casa?

