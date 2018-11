Lory Del Santo difende Cecilia Rodriguez: “Francesco la limitava”

Gf Vip 2018, confessioni su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez di Lory Del Santo

Lory Del Santo non si nasconde mai. Non si fa alcun problema a dire quello che pensa. Anche se, alcune sue esternazioni, potrebbero scatenare delle discussioni. Al Grande Fratello Vip, Lory sta avendo un percorso stupendo, decisamente inaspettato (quanti pensavano che non fosse pronta per il reality?), e invece ha sorpreso tutti dimostrato di essere una vera guerriera, una donna che sa vivere appieno ogni momento. Ma è anche una concorrente che lancia dei gossip-bomba! Come l’ultimo: quello riguardante Francesco Monte e Cecilia Rodriguez.

Francesco e Giulia non dureranno? Lory mette in guarda la ragazza

Molti, nella Casa del Gf Vip 2018, sono convinti che Francesco pensi ancora a Cecilia e in più occasioni l’ex tronista ha fatto intendere che sia davvero così. Adesso Lory ha voluto mettere all’erta Giulia Salemi, dicendole che Francesco potrebbe non essere il ragazzo giusto per lei in quanto metterebbe troppi paletti in una relazione. Queste sono state le sue parole: “Mi ricordo quando la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez diceva che Francesco Monte non le permetteva di ballare sui tavoli. E non si sentiva libera. Questo significa che lui non vuole che la propria fidanzata si metta in evidenza perché altrimenti gli altri la guardano. Per questo motivo la loro storia non è andata avanti. Lei non si sentiva libera di essere sé stessa”. Giulia ha ascoltato attentamente le parole di Lory dopo l’ultimo litigio avuto con Francesco.

Grande Fratello Vip news: Francesco Monte sta male

C’è da dire che Francesco Monte è molto trattenuto in questo rapporto. Lo ha spiegato perfettamente in confessionale: “Per ne sembra di vivere in loop. Spesso ho delle fitte allo stomaco. Non sto bene”. Anche altri due concorrenti del Gf Vip 3 hanno avuto una discussione (decisamente più pacata!): Stefano Sala e Benedetta Mazza. Hanno fatto delle confessioni importanti che ci hanno permesso di capire meglio il loro rapporto. Lory ci racconterà qualche segreto anche su Benedetta e Stefano? Sicuramente ha tanto altro da dire e altri complotti da svelare. Il suo fidanzato ha parlato di lei, dicendo che lo sta sorprendendo parecchio, ma non la trova sempre lucida. I momenti di tristezza ci sono per tutti, soprattutto per lei. Però Lory trova sempre la forza per andare avanti e per… lanciare tanti scoop!