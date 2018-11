Francesco Monte sbotta: Giulia Salemi? “Una bambina, basta mi sono rotto”

Grande Fratello Vip, ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi: rapporti di nuovo tesi

L’equilibrio che sembravano aver trovato Giulia Salemi e Francesco Monte al Gf Vip è andato di nuovo perso nelle ultime ore. I due hanno litigato e, ancora una volta, non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Sia Francesco che Giulia, confidandosi con gli altri concorrenti, hanno ammesso di essere stanchi e di non essere più disposti a venirsi incontro. Il motivo della lite? Una battuta fatta dalla Salemi non andata giù a Monte, una discussione e alcune dichiarazioni di lui che non sono piaciute a lei. “Hai detto delle ca….e e te le farò scontare una ad una” ha prima affermato l’ex tronista. A queste parole, allora, Giulia ha replicato dicendo: “Tu vieni, stuzzichi, continui a stuzzicare e io non ti posso dire niente? Devo incassare senza dire niente?”. La risposta di Francesco? “Incassare? Ma chi ti sta cag…o. Giù ogni tanto la cerniera puoi tenerla chiusa. Parli sono tu, dici solo str……” ha replicato lui.

Francesco Monte sbotta al Gf Vip: Giulia Salemi? “Mi sono rotto, basta! Mi sembra di parlare con una bambina”

Quali sono state le parole di Francesco Monte che hano ferito Giulia Salemi? Il fatto che il tarantino, in più occasioni (come successo qui), abbia continuato a ribadire di non sentirsi sentimentalmente impegnato. Alle Donatella (che si sono messe in mezzo per cercare di far fare pace a lui e Giulia) Monte dopo la discussione ha anche detto: “È la verità. Io mi ritengo emotivamente impegnato quando sono una persona innamorata e io non sono innamorato. Sto conoscendo una persona, però non mi sento impegnato. Non sono innamorato, beata lei se riesce a dare un nome a certe emozioni, io no!”. Quello che pensa della Salemi? “Io mi sono rotto il c…o con questo scherzare, mo basta. Mi sembra di parlare con una bambina di 13 anni, basta! Ma come funziona che lei può scherzare e può dire quel c…o che gli pare e io quando scherzo deve accendersi un fuoco? Ma anche no!”

Gf Vip, Giulia Salemi contro Francesco Monte: “Le sue non sono battute, sono frecciatine”

Il botta e risposta con Francesco Monte, inevitabilmente, ha scatenato il malumore della Salemi che, sfogandosi con le altre ragazze, ha confessato: “Lui è estremamente permaloso. Non solo non ha senso dell’humor ed è permaloso come pochi, ma non ha neanche il tatto che tanto professa. Tutti devono stare attenti alle cose che feriscono lui… Ma stai attento tu come ferisci me, sempre, dal giorno uno che siamo qua”. Visibilmente irritata, poi, Giulia ha raccontato: “Anche ieri me ne ha detto quaranta ma ho fatto finta di niente per non discutere. Le sue non sono battute, le sue sono frecciatine, le fa sempre, delle lame che lancia”.