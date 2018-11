Gf Vip, Stefano e Benedetta innamorati? Hanno paura: “Meglio un distacco”

Stefano Sala e Benedetta Mazza, l’ultima scelta al Gf Vip

È innegabile che si sia creata una grande sintonia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Gf Vip 2018. Tutti se ne sono accorti. Anche loro. Parlano sempre di amicizia perché, al di fuori della Casa, c’è la fidanzata del bel modello, che segue sempre quello che succede all’interno del reality show di Canale 5. Non sono poche infatti le volte in cui è intervenuta per dire la propria. Ma più passano i giorni e più Stefano Sala è confuso: durante la diretta di Mediaset Extra, lo abbiamo visto molteplici volte immerso nei suoi pensieri. Il suo futuro sarà con Benedetta o con Dasha? Cosa succederà una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia? Una Casa che lo ha messo a dura prova!

Grande Fratello Vip, Stefano Sala preoccupato per Dasha e Benedetta

“Non vorrei aver creato delle illusioni– ha spiegato Stefano –. Ma me le sono create anche io. Non mi sento con un piede in due scarpe. Non posso prevedere nulla di quello che ci sarà fuori. Bisogna vedere anche dall’altra parte. Mi dispiacerebbe se lei si sentisse usata o messa da parte”. Il modello ha paura, da una parte, di aver fatto soffrire Dasha per il suo rapporto speciale con Benedetta (anche perché si è parlato di un bacio nella notte tra i due!) , dall’altra invece teme che, una volta conclusasi l’esperienza, Benedetta possa sentirsi strumentalizzata. Chissà se la produzione del Grande Fratello Vip deciderà di fargli leggere l’ultimo messaggio scritto da Dasha…

Benedetta mantiene le distanze da Stefano

Dopo che Alfonso Signorini li ha più volte spronati a raccontare la verità sul loro rapporto, adesso Stefano e Benedetta del Gf Vip sembrano aver capito qualcosa in più. La Mazza, per esempio, ha deciso che sia giusto per entrambi mantenere una certa distanza: “Non so da quanti pezzi è stato suddiviso il mio cuore. Però adesso sta bene. Non è facile congelare delle risate o delle emozioni che arrivano in modo naturale. Per questo motivo è più sano che lui rifletta. Meglio un distacco. Ho deciso di stare più sulle mie”. E mentre Benedetta Mazza e Stefano Sala cercano di allontanarsi sempre di più (chissà fino a quando resisteranno), Walter ha confessato di pensare spesso alla sua ex moglie!