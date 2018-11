Walter Nudo moglie: “La allontanavo perché non potevo renderla madre”

Ex moglie di Walter Nudo e curiosità sulla sua vita privata: il racconto al Gf Vip 2018

È la prima volta che Walter Nudo parla della sua ex moglie con gli occhi lucidi e pieni di malinconia. Ha un bellissimo ricordo di lei e ha sorpreso tutti raccontando la sua storia d’amore. Una favola! Ma che purtroppo non ha avuto un lieto fine. Al Grande Fratello Vip, Walter Nudo apre spesso il suo cuore: ha parlato dei suoi figli – con i quali ha uno splendido rapporto -, del suo passato fatto di momenti indimenticabili e adesso anche della sua ex moglie. Inoltre, per gli altri concorrenti del Gf Vip 2018, è un confidente e un amico vero. Non lo abbiamo mai visto tramare alle spalle di qualcuno e, ogni volta che deve nominare uno dei coinquilini, va nel panico!

Perché il matrimonio di Walter Nudo è finito? La confessione

Walter Nudo vorrebbe ritornare indietro nel tempo per poter mettere insieme i pezzi del suo matrimonio perché non ha mai dimenticato una delle donne che lo hanno reso più felice. La sua ex moglie: “Io mi sono sposato con mia moglie ed ero felicissimo. Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso. Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”. Nell’ultimo periodo sta pensando spesso alla sua ex moglie, ma anche ai suoi figli, che recentemente gli hanno fatto un’incredibile sorpresa.

Walter Nudo vincitore del Gf Vip? La sua storia e il suo carattere piacciono!

Qualcuno pensa che Walter Nudo si sia creato il “personaggio”, qualcun altro invece è convinto che sia autentico. Fatto sta che è uno dei papabili vincitori del Gf Vip 3. Anche Stefano Sala potrebbe trionfare (ora si è allontanato da Benedetta per un motivo preciso) così come Lory Del Santo che, senza paura, ha rivelato tutti i complotti del Grande Fratello Vip! Tre concorrenti con delle grandi storie. Chi premierà il pubblico?