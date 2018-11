Walter Nudo sta fingendo al Gf Vip? “Non gli credo molto”, duro attacco al gieffino

Gf Vip 2018, Walter Nudo ci è o ci fa? Le ultime dalla casa

Su Mediaset Extra è andata in onda un’altra bella puntata del programma di Emanuela Gentilin Ultime dalla casa. Questa volta l’ospite è stata Emanuela Titocchia che dopo aver parlato di Benedetta si è concentrata su Walter Nudo. L’attrice ha prima dichiarato di non credere al gesto che Stefano ha fatto per Benedetta e ha lasciato intendere che si è trovato costretto a sacrificare l’immunità: è stata una partenza col botto insomma, visto che finora difficilmente qualcuno si era esposto così tanto sui concorrenti di quest’anno. Forse, anzi sicuramente, gli autori del Gf Vip hanno sbagliato a scartare la Titocchia: già sapevamo che fosse un tipo frizzantino ed esuberante; con quest’intervista abbiamo avuto la conferma e non riusciamo a capire come mai non sia stata scelta e sia stata preferito un tipo come Martina.

Emanuela Titocchia scartata dal Grande Fratello Vip: una scelta sbagliata

Sì, avete letto bene. La notizia di quest’estate non era infatti infondata: Emanuela ha fatto il colloquio ma è stata poi scartata per motivi sconosciuti. Valli a capire gli autori del Gf Vip! A un certo punto pure ad Alfonso Signorini alcune scelte sono sembrate incomprensibili. Pensate ad esempio al fatto di non aver parlato del malore di Jane Alexander oppure al non aver chiesto spiegazioni a Ivan Cattaneo sulle cose dette a Benedetta: tutti argomenti che hanno animato Twitter e il Web in generale ma che non sono stati trattati per niente in puntata. Chissà cos’avrebbe fatto Emanuela se fosse stata scelta! Sicuramente si sarebbe avvicinata a Elia (che intanto ha potuto realizzare uno dei suoi sogni). “Chi ti saresti portata nell’armadio?”, le ha chiesto la Gentilin verso la fine del programma. “Elia”, questa la risposta della Titocchia che ci ha messo meno di un secondo a rispondere. Evviva la sincerità! Ma è prima di questa risposta che Emanuela ha dato il meglio di sé.

L’attacco a Walter Nudo: “A me non trasmette niente, non credo molto a questo personaggio”

Dopo aver detto che Benedetta dovrebbe aspettarsi di essere percepita come una rovina famiglie, visto che si è avvicinata parecchio a un ragazzo fidanzato, è poi andata all’attacco di Walter Nudo che ieri – diciamolo – è stato protagonista di un siparietto piuttosto imbarazzante. Prima ha detto che i concorrenti sono ipocriti: “Se io dovessi partecipare ad un reality e fossi dentro la casa, se mi esce Walter Nudo faccio la ola”. Successivamente alla domanda “Secondo te ci è o ci fa?” ha risposto senza esitazione: “A me non trasmette niente, sembra uno che sta là, che si fa ‘sta meditazione tutte le mattine, sembra morto. Non credo molto a questo personaggio. E anche se fosse non mi entusiasma”. Non le diamo torto, ad esser sinceri: Walter è un bel ragazzone ma a parte la sua tranquillità non è che abbia animato molto la casa. Cari autori, imparate dagli errori e il prossimo anno, onde evitare un’altra edizione deludente, scegliete un cast diverso!