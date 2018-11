Ascolti tv 8 novembre: crolla il GF Vip 3 schiacciato da L’Allieva

Grande Fratello Vip schiacciato da L’Allieva nel duello della prima serata di ieri

Crollano gli ascolti per il Grande Fratello Vip 3. Ieri, giovedì 8 novembre, il reality di Canale 5 ha infatti raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share. Si tratta di un risultato che segna i minimi storici per il programma targato Mediaset. La nona puntata del GF Vip3 conferma l’andamento decisamente deludente del programma che non decolla e anche questa settimana incassa una sconfitta. Ilary Blasi è stata dunque messa all’angolo da Alessandra Mastronardi. L’Allieva 2 in onda su Rai 1 ha infatti conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Italia 1 il film Die Hard – Un buon giorno per morire è stato scelto da 1.301.000 spettatori (5.3%).

Ascolti tv 8 novembre: i risultati degli altri programmi in prima serata

Vediamo i dati Auditel relativi agli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata. Su Rai2 Pechino Express è stato visto da 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Rai3 La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 ha raccolto davanti al video 1.332.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 W L’Italia, con Gerardo Greco e con l’ospitata di Matteo Renzi, ha fatto registrare 467.000 spettatori con il 2.5% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 8 novembre

La serata di ieri, 8 novembre, ha visto il duello tra il L’Allieva e Grande Fratello Vip 3, con la pesante sconfitta di quest’ultimo. Su La7 Piazza Pulita è stato invece visto da 915.000 spettatori con uno share del 4.8%. Infine su Tv8 l’Europa League ha registrato 765.000 spettatori con il 3.5%. mentre sul Nove il film Robin Hood – Principe dei ladri è stato visto da 366.000 spettatori con l’1.8%.