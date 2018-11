Walter Nudo, in lacrime al GF Vip: il gieffino chiede scusa ai figli

Walter Nudo fa emozionare tutti al Grande Fratello Vip: ma il gieffino chiede scusa ai suoi due figli

Emozionante sorpresa quella del Grande Fratello Vip a Walter Nudo, il quale ha avuto la possibilità di parlare con i suoi due figli, Elvis e Martin. Al momento entrambi si trovano fuori Italia, in quanto stanno inseguendo un loro bellissimo sogno: diventare grandi ballerini. I due diciamo che hanno già raggiunto questo importante obbiettivo. A confermarlo ci pensa Alfonso Signorini, il quale rivela di essere stato a San Pietroburgo e proprio qui gli hanno fatto sapere che Elvis è un ballerino davvero bravo. Il figlio di Walter rappresenta, secondo l’opinionista, quei ragazzi che tengono alto il nome dell’Italia. In questo emozionante confronto tra il gieffino e i due ballerini non sono mancate le lacrime. Ancora una volta, l’attore è riuscito a emozionare tutti i telespettatori, che sin dalle prime settimane tifano per lui. Un incontro inaspettato quello che ha avuto Walter con Elvis e Martin, che si trovano rispettivamente a San Pietroburgo e Monaco. Tante sono la lacrime versate dall’attore, che però ci ha tenuto a chiedere scusa ai suoi due figli.

Walter Nudo, i figli gli fanno una sorpresa: l’attore in lacrime chiede scusa a Elvis e Martin

Walter ha chiesto scusa a Elvis e Martin, rivelando che in passato la loro famiglia ha sofferto per la sua partecipazione a un reality. Ricordiamo che Nudo è stato il vincitore della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Ora si ritrova nuovamente sotto l’occhio del pubblico, nel piccolo schermo, con questa nuova esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Walter ha chiesto perdono ai suoi figli proprio per questo motivo. L’attore ha ricordato come la loro famiglia ha sofferto per la sua lontananza da casa, durante il suo percorso come naufrago. Quest’anno si è ritrovato a intraprendere anche questa nuova esperienza, allontanandosi dalla sua famiglia. Parole inaspettate quelle di Walter, che trovano sicuramente la comprensione dei due figli.

Walter Nudo, il grande successo al Grande Fratello Vip: i figli lo sostengono

Elvis e Martin sono apparsi entusiasti della nuova esperienza che sta vivendo Walter. Infatti, i due ragazzi si ritengono fortunati, proprio perché Nudo starebbe ispirando positivamente un sacco di persone. Già qualche settimana fa, il gieffino aveva ricevuto un messaggio aereo da parte dei figli, che lo sostengono e lo appoggiano da sempre. Intanto, sia Elvis che Martin hanno riscosso un certo successo tra il pubblico femminile. Infatti, sui social sono tante le ragazze che hanno fatto apprezzamenti sui due ballerini.