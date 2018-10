Walter Nudo, sorpresa al GF Vip: l’attore in lacrime per il figlio

Walter Nudo, emozionante sorpresa al Grande Fratello Vip: il gieffino riceve un messaggio aereo dal figlio

Forti emozioni questa mattina al Grande Fratello Vip per Walter Nudo. Scendendo nel dettaglio, sopra la Casa più spiata d’Italia è passato il primo aereo di questa edizione, molto atteso dai concorrenti. Sin da subito diversi gieffini hanno dichiarato di aspettarsi dai propri cari qualche messaggio aereo. Ed ecco che finalmente è arrivato, ma per Walter. Giulia Provvedi ha notato immediatamente quanto stava accadendo e ha tentato di capire cosa c’era scritto nel messaggio trasportato dall’aereo. Dopo aver compreso il destinatario dell’aereo, i gieffini che si trovavano in giardino hanno chiamato Walter, il quale è arrivato ricoperto di bagnoschiuma. Infatti, il gieffino si stava facendo una doccia dopo il suo solito allenamento. Tutti i concorrenti si sono mostrati emozionati e le urla di gioia non sono mancate. Ricevere un messaggio dall’esterno, dopo vari giorni di permanenza nella Casa, non ha potuto che emozionare i gieffini. A questo punto, tutti hanno chiesto a Walter chi potesse avergli mandato questo aereo. L’attore ha riconosciuto nel testo i nomi dei figli.

Walter Nudo in lacrime al Grande Fratello Vip: arriva la sorpresa del figlio

Walter non ha potuto trattenere le lacrime. “Continui a farci emozionare”, hanno dichiarato gli altri concorrenti mentre lo stringevano in un abbraccio. L’attore si è commosso e ha continuato a guardare l’aereo volare sopra la casa. Francesco Monte è apparso visibilmente emozionato: “Provo brividi”. Tutti i gieffini si sono mostrati felice nel vedere emozionato Walter per questo messaggio aereo: “Super Walter, We love you. Elvis Martin”. Una dedica importante quella del figlio, che probabilmente ha voluto far capire al gieffino che fuori sono tutti suoi grandi sostenitori. Un passo avanti per l’attore, il quale rappresenta attualmente uno dei concorrenti più apprezzati sia dentro la Casa che tra i telespettatori.

Grande Fratello Vip, dopo il messaggio aereo di Walter Nudo gli altri gieffini fantasticano su future sorprese

Tante le lacrime di Walter, il quale non si aspettava di ricevere questa bellissima sorpresa. Ed ecco che gli altri concorrenti hanno iniziato a fantasticare su futuri messaggi aerei. In particolare, Ivan Cattaneo ha ammesso di voler ricevere anche lui una sorpresa del genere. Elia Fongaro ha rivelato al cantante che sicuramente sarà anche lui protagonista di un futuro messaggio aereo, in quanto ha molti fan che lo sostengono. E mentre sembra proprio che Walter sia molto apprezzato dal pubblico, Enrico Silvestrin si trova invece in una bufera.