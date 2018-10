Enrico Silvestrin nella bufera: arriva il confronto tra la fidanzata e Merola

Enrico Silvestrin in una vera e propria bufera: Valerio Merola furioso con il conduttore

Enrico Silvestrin, attualmente in gioco al Grande Fratello Vip, è finito nella bufera. I telespettatori avevano delle aspettative molto alte nei confronti di questo concorrente. La maggior parte del pubblico si aspettava, probabilmente, un altro tipo di atteggiamento da parte del conduttore. Invece sembra proprio che il suo comportamento nei confronti di Valerio Merola non sia stato per nulla apprezzato dai telespettatori. In particolare, nel corso della scorsa puntata, abbiamo visto alcuni filmati in cui Silvestrin, insieme a Maurizio Battista, fa delle battute poco carine nei confronti di Merola. Quest’ultimo, attraverso il televoto del pubblico, è stato costretto a lasciare la Casa. Ora a Mattino 5, Valerio si dice convinto del fatto che il voto del pubblico sia stato influenzato proprio dalle parole di Enrico e Battista. In particolare, Merola si dichiara vittima di bullismo. Secondo l’ex gieffino, Silvestrin avrebbe detto delle cose terribili sul suo conto all’interno della Casa, senza che lui potesse replicare in alcun modo. Proprio per tale motivo, il pubblico avrebbe poi deciso di eliminarlo. Ma Federica Panicucci fa notare che il pubblico ora sta dalla parte di Merola.

Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip: confronto tra la fidanzata e Valerio Merola

Ebbene Silvestrin non è più molto apprezzato dal pubblico di Canale 5. Mentre Battista ha di sua spontanea volontà abbandonato la Casa più spiata d’Italia, ora Enrico rischia di essere eliminato attraverso il televoto. I telespettatori, dopo l’eliminazione di Merola, si sarebbero resi conto del cattivo gusto di Silvestrin nel giudicare il concorrente. Ed ecco che a Mattino 5, Valerio può avere un confronto con la fidanzata di Enrico. Quest’ultima rivela di non aver apprezzato particolarmente alcuni discorsi fatti da Merola, come donna. Ricordiamo che l’ex gieffino ha raccontato all’interno della Casa alcuni suoi flirt del passato. “I racconti li ha fatti”, rivela Federica, fidanzata di Enrico, per giustificare quest’ultimo. Ma Alessandro Cecchi Paone si dichiara comunque “stupefatto dall’atteggiamento di Silvestrin”.

Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip: il pubblico contro di lui, rischia di perdere al televoto?

Enrico sembra finito proprio in una bufera. Merola ammette di non riuscire a capire come una persona così pacata e tranquilla come Federica possa a stare a fianco di Silvestrin. La donna difende subito il suo uomo: “Non è tutto lì”. Ma interviene anche la Panicucci che chiede alla giovane di essere più chiara e, inoltre, dichiara che i filmati in cui Enrico parla male di Merola ci sono.