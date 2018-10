Maurizio Battista, GF Vip: l’attore lascia la Casa, motivo e video

Maurizio Battista, GF Vip: l’attore ha ufficialmente lasciato la Casa, il motivo e il video dell’addio tra gli applausi degli altri concorrenti

Maurizio Battista non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 3: l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. “Purtroppo per motivi personali, io vado via. Grazie a tutti”, esordisce l’attore nel salutare gli altri concorrenti del reality. “Questa è la decisione già comunicata – ha proseguito Maurizio – Io prendo la porta e me ne vado”. Qualcuno ha provato a consigliargli di prendersi ancora una notte di riflessione, ma Battista è stato categorico, facendo intendere che lo aspettano cose molto più importanti fuori dalla Casa: “Non è la cosa più importante. Mi stanno già aspettando. Vi ringrazio e vi saluto tutti uno per uno, grazie a tutti per quello che mi avete dato”. A questo punto è arrivato uno scrosciante applauso degli altri coinquilini. Infine la chiosa: “In bocca al lupo per il proseguo, vi voglio bene”.

Grande Fratello Vip 3, Maurizio Battista: nostalgia di casa

L’addio di Battista, visto il suo cammino all’interno del reality, non è un fulmine a ciel sereno. Il comico, infatti, ha in più occasioni manifestato la volontà di lasciare anzitempo la Casa. Troppa nostalgia di casa, troppa mancanza della famiglia. Una situazione che proprio pochi giorni fa ha portato la sua fidanzata ad entrare nella Casa per fargli forza e, dunque, per convincerlo a rimanere e proseguire l’avventura. A quanto pare ciò non è bastato, a patto che, al di fuori del reality, non sia capitato altro di personale che potrebbe aver fatto sì che il comico prendesse la decisione definitiva di fare i bagagli.

Maurizio Battista e la schiettezza al GF Vip: amicizie e liti

Maurizio ha mostrato fin dai primi giorni schiettezza. Atteggiamento che da un lato gli ha procurato l’amicizia e il rispetto di alcuni concorrenti (come Daniela Del Secco D’Aragona ed Enrico Silvestrin), dall’altro ha provocato frizioni. Emblematica in tal senso la ruggine che si è creata con Valerio Merola. I due sono giunti a scontrarsi in modo acceso durante il reality.