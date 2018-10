Valerio Merola attacca Maurizio Battista al GF VIP 2018: “Per me sei morto”

Valerio Merola contro Maurizio Battista al Grande Fratello VIP

Valerio Merola ha attaccato Maurizio Battista! Cosa è successo? Al Grande Fratello VIP 2018, cominciano a sorgere i primi attriti e questa volta i protagonisti di una accesa discussione sono stati Maurizio e Valerio. Quest’ultimo ha utilizzato un linguaggio piuttosto colorito per descrivere il comico, reo di averlo “tradito” durante le nomination. Valerio Merola non si sarebbe mai e poi mai aspettato di ricevere una pugnalata alle spalle proprio da lui, che lo riteneva già un amico. Scherzavano e ridevano insieme, hanno parlato delle loro famiglie e pian piano il loro legame sembrava rafforzarsi. Ma forse Valerio si è fatto un’idea sbagliata della loro amicizia. Che adesso pare proprio essere finita.

Valerio Merola deluso dal tradimento di Maurizio

A tavola, Valerio Merola non è riuscito a trattenersi e ha sbattuto in faccia a Maurizio Battista il suo malessere per la nomination (anche perché è finito al televoto insieme a personaggi molto forti). Ecco quali sono state le sue parole: “Per me sei un uomo morto“. In confessionale ha invece spiegato: “Mi ha coinvolto in una situazione di solidarietà anagrafica e morale e invece è tutto finto quello che esternava”. Valerio Merola è davvero deluso: “Io credo nella gente, nelle persone. Credo nell’amicizia, nella fratellanza e poi mi è sembrato di vedere una persona dall’animo arido. Non ha un animo nobile”.

Maurizio Battista pensa che il GF VIP non sia un posto adatto a lui

Maurizio Battista ha accusato il colpo. Dopo l’attacco ricevuto da Valerio, si è confessato con alcuni amici della Casa: “Questo non è il mio posto. Cerco un modo per defilarmi”. E poi, in solitudine e con le lacrime agli occhi, ha detto: “È dura. O sono troppo fragile io. Sono sensibile”. Sono due uomini maturi e sicuramente cercheranno un confronto. Alla fine entrambi credono nell’amicizia (considerate le loro reazioni al diverbio). Ma chi dei due farà la prima mossa?