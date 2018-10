Grande Fratello VIP 2018 seconda puntata: i nominati e l’eliminato

L’eliminato e i nominati della seconda puntata del GF VIP 2018

Era prevedibile: Lisa Fusco è stata l’eliminata della seconda puntata del GF VIP 2018. Nonostante abbia fatto divertire per l’intera settimana, il pubblico ha deciso di non salvarla. Ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia con una percentuale molto alta. A rischio con lei Enrico Silvestrin, protagonista anche lui dell’ultima diretta per via dello sfogo avuto per delle accuse che sono state scagliate contro dalla scorsa settimana. Una puntata ricca di colpi di scena e anche le nomination hanno sorpreso parecchio. Chi sono i nominati della seconda puntata del Grande Fratello VIP 2018? Di seguito abbiamo inserito nel dettaglio tutte le nomination dei vari concorrenti con le loro motivazioni. Alcune sono davvero interessanti e creeranno dei particolari meccanismi durante la settimana.

I nominati della seconda puntata del Grande Fratello VIP 2018

Questi sono stati i Cavernicoli nominati della seconda puntata del GF VIP:

Giulia Salemi vota Elia Fongaro (“Pensavo fosse mio amico, ma mi dice sempre qualcosa che mi dà fastidio. Mi fa sentire inferiore”);

(“Pensavo fosse mio amico, ma mi dice sempre qualcosa che mi dà fastidio. Mi fa sentire inferiore”); Valerio Merola vota Benedetta Mazza (“Ci tenevo a coinvolgerla, ma non ci sono riuscito. Forse non vuole entrare nel meccanismo del gioco”);

(“Ci tenevo a coinvolgerla, ma non ci sono riuscito. Forse non vuole entrare nel meccanismo del gioco”); Marchesa D’Aragona vota Valerio Merola (“Nulla di personale, ma si è creato un po’ di malcontento. Si sentiva più in un 5 stelle lusso che nella Casa del GF”);

(“Nulla di personale, ma si è creato un po’ di malcontento. Si sentiva più in un 5 stelle lusso che nella Casa del GF”); Elia Fongaro vota Enrico Silvestrin (“Non mi aspettavo di esser stato messo alla gogna da lui a inizio puntata”);

(“Non mi aspettavo di esser stato messo alla gogna da lui a inizio puntata”); Fabio Basile vota la Marchesa D’Aragona (“Mi ha dato fastidio quando mi hai dato del maleducato”);

(“Mi ha dato fastidio quando mi hai dato del maleducato”); Benedetta Mazza vota Elia Fongaro (“Non sono riuscita a creare un dialogo con te”);

(“Non sono riuscita a creare un dialogo con te”); Maurizio Battista vota Valerio Merola (“Lo vedo poco partecipe”);

(“Lo vedo poco partecipe”); Enrico Silvestrin vota Valerio Merola (“Abbiamo un differente modo di vivere la Casa e la vita. Ha avuto delle cadute di stile”).

Valerio ed Elia sono i VIP più votati tra i Cavernicoli. I VIP nominati della seconda puntata sono invece:

Le Donatella votano Stefano Sala (“Abbiamo avuto un rapporto meno stretto con lui”);

(“Abbiamo avuto un rapporto meno stretto con lui”); Jane Alexander vota Francesco Monte (“Lui non uscirà mai”);

(“Lui non uscirà mai”); Stefano Sala vota Ivan Cattaneo (“Desiderava stare più con gli altri che con noi della Caverna”);

(“Desiderava stare più con gli altri che con noi della Caverna”); Martina Hamdy vota Jane Alexander (“L’ho vista sofferente”);

(“L’ho vista sofferente”); Andrea Mainardi vota Ivan Cattaneo (“Si è spento. Ha detto che vorrebbe andare nell’altra Casa”);

(“Si è spento. Ha detto che vorrebbe andare nell’altra Casa”); Ivan Cattaneo vota Jane Alexander (“Lava sempre i piatti al posto mio. E a me piace lavare i piatti”);

(“Lava sempre i piatti al posto mio. E a me piace lavare i piatti”); Francesco Monte vota Ivan Cattaneo (“Ha cercato di dare un messaggio sbagliato del mio bigliettino scritto a Giulia Salemi“);

(“Ha cercato di dare un messaggio sbagliato del mio bigliettino scritto a Giulia Salemi“); Eleonora Giorgi vota Martina Hamdy (“Un tesoro di ragazza. La voto per esclusione”);

(“Un tesoro di ragazza. La voto per esclusione”); Walter Nudo vota Le Donatella (“Tanta energia e io voglio essere un po’ chiuso in me stesso”)

Ivan e Jane al televoto.

Chi è l’eliminato della terza puntata del GF VIP?

Al televoto sono andati Valerio, Elia, Ivan e Jean. Quelli più a rischio sono senza dubbio Valerio Merola e Ivan Cattaneo e le ragioni sono quasi ovvie: il primo non ha saputo integrarsi perfettamente al gruppo mentre il secondo ha fatto degli scivoloni che hanno infastidito il pubblico a casa. Chi sarà davvero l’eliminato? Lo scopriremo con l’imperdibile terza puntata del GF VIP 3!