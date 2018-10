Lisa Fusco eliminata dal GF VIP, la vendetta delle bimbe di Giulia De Lellis

GF VIP, Lisa Fusco eliminata dalle bimbe: i social network vincono di nuovo

Lo avevamo immaginato scrivendo le anticipazioni sulla puntata di stasera e alla fine è successo: Lisa Fusco è stata eliminata dal GF VIP anche a causa delle bimbe di Giulia De Lellis. Sì, sappiamo bene che le fan sfegatate dell’ex di Andrea Damante non possono arrivare a capovolgere i risultati di un televoto. E questo è vero soprattutto se pensate che personaggi sempre al centro dell’attenzione come Lisa possono risultare talvolta insopportabili a prescindere dalle tifoserie. Sappiamo anche però che in passato gruppi di fan sono riusciti a far fuori tutti i concorrenti: vi dice niente l’Armata Lepanto?

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello VIP dopo le polemiche su Silvestrin

L’eliminazione di Lisa dal GF VIP è stata un duro colpo per la concorrente perché prima di uscire aveva dichiarato come per lei fosse “un sogno stare qua e vorrei rimanerci un po’ di più”. Nella seconda puntata la Fusco è stata anche attaccata da Signorini per aver espresso un’opinione negativa sul video che ha avuto protagonista Enrico Silvestrin prima dell’inizio del reality. In questo video – ricordiamo – si sente Enrico (già al centro dell’attenzione per la lite sull’olio con qualche concorrente della casa) usare la parola ri****one. Lisa aveva parlato del filmato proprio nella prima puntata e tutti credevamo l’avesse visto; in quest’ultima però la ragazza ha dichiarato di non averlo visto di persona ma di aver saputo del contenuto da altri. Cosa che non è andata bene a Signorini e che effettivamente non è proprio il massimo come comportamento.

Ecco perché le bimbe di Giulia non sopportano Lisa Fusco

Che le bimbe di Giulia abbiano vinto è dimostrato anche dalla percentuale delle nomination: Lisa è stata eliminata col 33% dei voti. Si tratta di una percentuale altissima se pensate alle tante persone che erano finite al televoto, e che ci fa sospettare quindi che le bimbe si siano ben organizzate. Il motivo di tanto astio nei confronti della concorrente? Di mezzo c’è un aereo, e siamo sicuri che qualcuno di voi lo ricorda molto bene!