Grande Fratello VIP 2018, anticipazioni stasera 1° ottobre: la seconda puntata

Anticipazioni stasera Grande Fratello VIP 2018: cosa succederà

Tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello VIP 2018! Le anticipazioni per stasera, 1° ottobre, non mancano di certo. In una settimana ne sono successe di cose, sia dentro sia fuori la Casa. Non è detto che vengano affrontati tutti gli argomenti emersi in questi giorni. Sicuramente Ilary Blasi accennerà ai fatti della Casa nella seconda puntata di stasera, tenendo in serbo qualcosina per le prossime puntate. Basta pensare all’ingresso di Fabrizio Corona al GF VIP per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata, o addirittura come concorrente. Lei, intanto, nei giorni scorsi non ha voluto assolutamente parlare di questa storia. Potrebbe esserci una squalifica per Ivan Cattaneo! La sua frase sulle donne dei giorni scorsi non è affatto piaciuta al popolo del Web. È più probabile comunque che venga data al cantante la possibilità di spiegarsi meglio e di chiedere scusa.

GF VIP, le anticipazioni di stasera 1° ottobre 2018

E mentre Silvia delle Donatella si rifiuta di nominare Fabrizio Corona, stasera al GF VIP 2018 si parlerà di un possibile flirt nella Casa? Ci riferiamo naturalmente a Francesco Monte e Giulia Salemi! La concorrente ha confidato al compagno d’avventura di aver avuto una cotta per lui, poi c’è stato un fraintendimento nelle sere scorse a causa di un bigliettino e di sicuro Alfonso Signorini vorrà vederci meglio. Grande protagonista delle anticipazioni del Grande Fratello VIP per stasera è decisamente Lory Del Santo: ha deciso di entrare nella Casa dopo il grave lutto dei mesi scorsi. Il suo ingresso spaccherà l’opinione del pubblico, qualcuno appoggerà la sua scelta di affrontare il lutto nel reality show e altri invece non la condivideranno. In ogni caso, ognuno affronta il dolore a modo suo. Nella Casa, comunque, qualcuno si chiede se Daniela Del Secco d’Aragona sia davvero una Marchesa e se in passato sia stata un’estetista: una clip divertente sulla Marchesa arriverà di certo!

Grande Fratello VIP stasera, anticipazioni eliminato: Lisa Fusco o Martina Hamdy?

Ma veniamo all’eliminato della seconda puntata del GF VIP: i più quotati per l’uscita dalla Casa, leggendo i sondaggi sul Web, pare siano Lisa Fusco, Martina Hamdy e Enrico Silvestrin. Martina pagherebbe la poca notorietà, ma non è da escludere che venga eliminata Lisa! Ha contro di lei le Bimbe di Giulia De Lellis, che non hanno dimenticato l’aereo dello scorso anno contro la loro beniamina, inoltre a molti spettatori non piace che tenti in tutti i modi di imitare il percorso di Cristiano Malgioglio. Le anticipazioni per stasera del GF VIP, comunque, non possono rivelare con certezza l’eliminato: la seconda puntata sarà da non perdere!