Silvia Provvedi si rifiuta di nominare Fabrizio Corona: parole forti

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi non parla di Fabrizio Corona: i dettagli

Nella Caverna del Grande Fratello Vip si è parlato anche, ovviamente, di amore. Al centro dell’attenzione ci è finita Silvia de Le Donatella. La giovanissima ragazza si è trovata davanti ad alcune domande di Eleonora Giorgi ha cui ha preferito non rispondere. La nota attrice ha chiesto alla Provvedi di che segno zodiacale fosse il suo famosissimo ex fidanzato, ovvero Fabrizio Corona. Nonostante non si sia trattato di nessuna scomoda domanda, la ragazza ha preferito sorvolare, dichiarando di non voler parlare di lui in nessuna occasione. La sorella della simpaticissima Giulia ha anche dichiarato che avrebbe potuto parlare di qualche altra sua ex fiamma, ma non dell’ex re dei paparazzi.

Silvia Provvedi e le parole su Fabrizio Corona nella Casa del Grande Fratello Vip

Silvia Provvedi non ha alcuna intenzione di parlare della sua storia d’amore con Fabrizio Corona. In confessionale, la giovane donna ha dichiarato di desiderare un uomo che sia tale non perché se lo dica da sola, ma bensì perché lo sia realmente. Spera di incontrare e di innamorarsi di qualcuno che la sappia amare, rispettare e che soprattutto sappia farla sentire una donna. A quanto pare, tutte queste qualità pare non averle trovate in Fabrizio. La gieffina non vuole nominare Corona poiché sembra non esserci più nulla che la leghi a lui. Secondo Eleonora, la ragazza si rifiuta di parlarne perché quando la storia è finita potrebbe aver sofferto moltissimo.

GF Vip, Silvia Provvedi in cerca dell’amore vero: desidera qualcosa di diverso dal passato

La Provvedi ha rivelato di voler al suo fianco un uomo che la faccia sentire importante. Silvia non vuole un ragazzo bello esteticamente, ma bensì interiormente. Alla concorrente del Grande Fratello Vip non interessa trovarlo più bello dei precedenti. Dopo la frecciatina in diretta tv nel corso della prima puntata, Fabrizio deciderà di rispondere alle nuove dichiarazione della sua ex?! Staremo a vedere!