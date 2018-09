Silvia Provvedi attacca Corona al GF Vip: lui sui social lancia un chiaro messaggio

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi si scaglia contro Fabrizio Corona: “Non parlo di un uomo piccolo così”

Con l’ingresso di Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip, inevitabilmente, le luci si sono accese anche su Fabrizio Corona. Con l’ex re dei paparazzi, infatti, la ragazza ha chiuso recentemente, portandosi dietro gli strascichi di una storia che, probabilmente, non funzionava già da tempo. Prima di varcare la porta rossa della Casa del GF Vip, allora, Alfonso Signorini ha chiesto a Silvia di parlare proprio della fine di questa relazione. “Fabrizio Corona di recente a Verissimo ha detto che non ti ha mai amata” ha esordito dicendo il direttore di Chi rivolgendosi alla Provvedi stasera “Tu cosa rispondi?”. A questa domanda, quindi, la cantante ha risposto senza troppi giri di parole e, anche con una certa rabbia e convinzione, ha affermato: “Di un uomo piccolo così non parlo più”.

Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona al GF Vip: la reazione di lui sui social parla chiaro

Alle parole di Silvia Provvedi come avrà reagito Fabrizio Corona? L’ex fotografo, come in molti sanno, ha sempre usato i suoi social per commentare fatti e programmi del momento. Le ultime storie postate da Corona, però, sembrano parlare chiaro stasera. I video in compagnia del suo personal trainer prima e del figlio Carlos dopo, difatti, anche se non potrebbero suggerire niente ad un primo acchito, in realtà dicono molto di più di quanto si possa immaginare. Fabrizio, nello specifico, non ha speso una parola per commentare le dichiarazioni della sua ex. E questo, ad oggi, rivela molto di più di quanto si possa immaginare, ovvero: per Fabrizio Corona, ormai, Silvia Provvedi è decisamente un capitolo chiuso.

Fabrizio Corona a Verissimo: “Non ho mai amato Silvia Provvedi”

Fabrizio Corona, come riportato da Alfonso Signorini al GF Vip, parlando della sua precedente storia con Silvia Provvedi a Verissimo, durante la sua intervista, ha dichiarato: “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez”.