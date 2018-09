La Marchesa d’Aragona era un’estetista? Marco Ferri svela la verità

Marchesa d’Aragona è davvero una Marchesa o lavorava come estetista? Le parole di Marco Ferri a Domenica Live

A Domenica Live si continua a parlare del titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Secondo Anna, la sorella di Lisa Fusco, la donna non sarebbe una vera nobile. Sarebbe un’ex estetista che avrebbe acquistato un titolo nobiliare per sfondare nel mondo dello spettacolo. Un’accusa che Marco Ferri, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha prontamente rigettato. Il figlio dell’ex calciatore Riccardo Ferri ha rivelato di aver “studiato” il caso di Daniela e che tutto quello che si dice sul suo conto è totalmente sbagliato.

Marco Ferri chiarisce: “La Marchesa estetista? Tutto falso!”

“La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona estetista? Non è vero nulla! Mi sono informato e ho scoperto che è solo laureata in estetologia. Non ha mai lavorato come estetista”, ha assicurato Marco Ferri ad Anna, la sorella di Lisa Fusco. Ma la napoletana è stata irremovibile e ha persino svelato di aver appreso da fonti certe che la Marchesa avrebbe fatto delle televendite negli anni Novanta. Più precisamente di prodotti estetici in alcune tv locali del Lazio. Perentorio però Marco, che ha ribadito: “Consiglio di informarti meglio”.

La Marchesa Daniela d’Aragona al Grande Fratello Vip

Al momento la Marchesa non ha ancora replicato alle accuse, visto che è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Dove non ha mai parlato di una vita diversa da quella raccontata sempre in tv, da Pechino Express a Unomattina, senza dimenticare Pomeriggio 5 e Domenica Live, dove da anni è opinionista fissa.