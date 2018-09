Lory Del Santo ha deciso: lunedì entrerà al Grande Fratello Vip

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata

La terza edizione del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo concorrente: Lory Del Santo. Come rivela Dagospia, la soubrette ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia nonostante la recente morte del figlio Loren. Lory aveva già firmato lo scorso luglio un contratto con Mediaset per poi congelare la trattativa a seguito del suicidio del ragazzo, avvenuto lo scorso agosto. Subito dopo la Del Santo ha chiesto di partecipare lo stesso al programma, in modo tale da riuscire a superare questo grande dolore. Una richiesta che Canale 5 ha accettato: l’ingresso dell’attrice e regista avverrà nel corso della seconda puntata del reality show, prevista per lunedì 1 ottobre. La decisione di Lory di partecipare al GF Vip è nata dalla voglia di stare meglio, di non isolarsi troppo dal resto del mondo a causa di questa ennesima tragedia che l’ha colpita. Già negli anni Novanta, la Del Santo aveva perso un figlio. Per un banale incidente casalingo è morto il piccolo Conor, frutto dell’amore con il cantante Eric Clapton.

Lory Del Santo e la morte del figlio Loren

Il figlio di Lory Del Santo si è suicidato perché affetto da anedonia, una patologia cerebrale che porta una persona a non provare piacere in nessun aspetto della sua vita. Una patologia congenita alla sua nascita: il figlio di Loren è infatti nato prematuro nel 1999. “Loren era nato prematuro, aveva avuto un trauma durante la nascita e la probabilità di farcela all’epoca era pari all 1%. I dottori mi dissero: ‘Ogni giorno che suo figlio vivrà sarà un dono di Dio’. Questa cosa mi ha dato sempre fiducia, ho vissuto tutta la sua vita felicemente. Non ha mai avuto nessun problema fisico, motorio, aveva un corpo magnifico, era un bel ragazzo”, ha spiegato la donna a Verissimo.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo sul figlio morto

“Mio figlio soffriva di anedonia. È una malattia del cervello che porta alla degenerazione delle cellule cerebrali. Questa patologia porta alla mancanza di desiderio. Lui non mi chiedeva mai di piu di quello che aveva già, io all’epoca, quando era più piccolo, pensavo che fosse una bella cosa, da persona educata. Invece era uno dei sintomi della patologia. Le persone con anedonia non provano odio, amore, sono indifferenti a tutto quello che accade“, ha ammesso Lory.