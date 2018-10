Grande Fratello VIP, Enrico Silvestrin sbotta: attriti in casa tra i concorrenti

Enrico Silvestrin sbotta, al GF VIP anche l’olio diventa un problema

Al Grande Fratello VIP Enrico Silvestrin ha sbottato. Non sarà di certo un argomento trattato nella ghiottissima puntata di stasera, non in modo approfondito almeno, ma le cose che si son dette e quanto accaduto dà un’idea di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, se non da stasera stessa. Sapete tutti infatti che al GF VIP ciò che accade nella quotidianità diventa motivo di discussione e di nomination anche quando si tratta di stupidaggini, soprattutto se iniziano a formarsi i gruppi e qualche concorrente diventa poco gradito. Pensate soltanto ad Elia Fongaro, che sarà sicuramente uno dei primi a finire tra gli eliminabili della seconda puntata. Ma veniamo al dunque.

Silvestrin, lite al GF VIP per giustificare le nomination?

Silvestrin si è innervosito perché è stato sprecato dell’olio e nessuno dei concorrenti ha voluto ammettere le proprie colpe. A un certo punto si è pensato ad Elia, che però ha smentito subito e che Enrico sembra aver creduto, aggiungendo che forse sarebbe meglio non fidarsi più di nessuno in casa. Possiamo comprendere il fastidio di non aver trovato dell’olio, ma la reazione ci sembra eccessiva: ci si può innervosire in quel modo per un ingrediente? Il carattere di Silvestrin lo stiamo conoscendo – recentemente ha ammesso ad esempio di sentirsi un alieno nel gruppo -, ma non per questo va giustificato; anzi, all’inizio di una convivenza forse è il caso di darsi una regolata. Non è che questa lite sotto sotto voleva essere una giustificazione per le nomination di stasera? Vedremo. Non se ne parlerà tantissimo – c’è anche una presunta bestemmia di mezzo -, ma qualcosa verrà sicuramente fuori.

La lite di Silvestrin divide il Web: i commenti su Twitter

Nel frattempo su Twitter gli schieramenti si stanno formando: alcuni prendono le parti del concorrente, che potrebbe anche decidere di andarsene in futuro, avendo dimostrato si da questi primi giorni di sentirsi inadeguato; altri invece hanno giudicato la sua reazione assolutamente fuori luogo:

Scusate ma Silvestrin ha ragione.

Qualcuno ha fatto una cazzata. E’ stato sbadato, non gli si vuole fare un processo.

Ma cazzo, almeno ammettilo.

E’ il mentire spudoratamente e dire “non sono stato io” che fa girare i coglioni, non il fatto dell’olio.#gfvip — Ros (@RosWinchester) 1 ottobre 2018

Ok, #silvestrin hai ragione, però tesoro non sputtanare il burro che al NORD il soffritto lo fanno pure col burro e buono che è! #gfvip3 #GFVIP — PatPol (@00_pat_00) 1 ottobre 2018

#GFVIP Silvestrin hai 40 anni e hai bisogno di due minuti di notorietà per due dita di olio buttate?

Tra l’altro sbroccata (tattica) dopo le nomination gia fatte ieri in confessionale.

Che pallee pic.twitter.com/d2lPKM2WLF — MikaReign (@MikyLosc) 1 ottobre 2018

Come vedete insomma, nel bene o nel male Enrico Silvestrin sta facendo parlare di sé: ha un carattere difficile, e sicuramente avrà parecchi problemi con alcuni dei Cavernicoli (con le Donatella o con Stefano Sala ad esempio); abbiamo visto che non ha paura di dire ciò che pensa anche in altre occasioni e di mostrarsi per la persona che è realmente. Il classico duro e puro quindi che potrebbe vincere o uscire alla prima occasione utile. Staremo a vedere quali sorprese gli riserverà il Grande Fratello VIP.