GF Vip, Battista e Silvestrin: “Monte vuole fare solo spettacolo con la Salemi”

Grande Fratello Vip: Francesco Monte sta fingendo con Giulia Salemi? Per Battista e Silvestrin si tratta di una tattica

Si creano le prime dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip, in particolare tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin sono proprio convinti del fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne voglia crearsi una falsa storiella all’interno del reality. La sua “preda” sarebbe proprio la Salemi, secondo i due concorrenti. Anche Giulia è sicura che Francesco voglia giocare con lei. Ora, però, la modella non sa esattamente come comportarsi. Il consiglio che gli altri concorrenti intendono darle è quello di non farsi intrappolare in una situazione che lei non vuole vivere. Secondo Silvestrin, avrebbero fatto entrare Monte nella Casa proprio per questo motivo. Il conduttore è convinto che la sua passata storia con Cecilia Rodriguez, finita proprio all’interno di questo reality, possa essere un trampolino di lancio per iniziare un nuovo gossip. Silvestrin continua affermando che Monte sicuramente sa come fare spettacolo e sa che un’eventuale relazione nel reality può dargli popolarità nel gioco.

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: alcuni concorrenti convinti che abbia una strategia

Queste sono le prime dinamiche di gioco che si starebbero formando nel reality secondo Battista e Silvestrin. Giulia non ci sta e non vuole fare parte del gioco di Monte. Secondo i tre, Francesco starebbe fingendo un interesse nei confronti della Salemi per ottenere il consenso dal pubblico e per creare un nuovo gossip. Gli ultimi gesti di Monte avrebbero portato i concorrenti che si trovano nella Casa a pensare a questo. Lisa Fusco, però, sembra non voler pensare in negativo. La cantante afferma che potrebbe non essere proprio come pensano loro. Ma non solo, la concorrente ci tiene a precisare che se Giulia non stesse al gioco, non si creerebbe comunque niente. Dunque, secondo Lisa, la Salemi dovrebbe rifiutarsi sin dall’inizio di iniziare una relazione con Monte.

Grande Fratello Vip: Monte vuole creare una finta storiella con Giulia Salemi?

A quanto pare si creano le prime antipatie all’interno del reality. “Mo comincia il gioco, sennò tutto troppo facile”, afferma Battista parlando in confidenza con Silvestrin. Il concorrente si dice convinto del fatto che in questo programma è normale che si creino determinate dinamiche. Enrico, però, precisa che con Monte giocano due partite molto differenti. Inoltre, il conduttore nota che Salemi ci tiene tanto a parlare di questa storia. Infatti, si pensa che Giulia abbia un interesse vero nei confronti di Francesco.