Bestemmia al GF VIP? Il video scatena Twitter, stasera la verità

GF VIP, il video della bestemmia divide il Web

Ancora un caso di presunta bestemmia al GF VIP con un video che sta scatenando gli utenti di Twitter e sta facendo discutere i più appassionati del reality show: il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di ieri, ma gli utenti continuano a parlarne ancora oggi e siamo quasi sicuri che la redazione del Grande Fratello interverrà sul caso almeno con un comunicato stampa. Dovrebbe farlo, almeno, visto che per delle bestemmie sono usciti

anche concorrenti di punta di altre edizioni: pensate soltanto all’imprecazione che causò l’espulsione di Marco Predolin. Si tratta insomma di un argomento molto sentito e che da sempre divide il Web, tra chi rifiuta l’idea che la bestemmia possa essere motivo di esclusione e chi invece ritiene che certe cose non debbano essere dette.

I concorrenti hanno bestemmiato davvero? L’audio incriminato

In realtà, se ascoltate bene il video della presunta bestemmia che sta circolando su Twitter e che trovate qui sotto vi accorgerete che dice tutto e dice niente: nel filmato infatti si vede Lisa Fusco cadere e alcuni concorrenti, tra cui Fabio Basile, Francesco Monte e Walter Nudo, in procinto di aiutarla. A un certo punto si sente qualcuno dire qualcosa che termina in io, ma può essere tutto e niente: se c’è chi su Twitter è pronto a giurare si tratti di una bestemmia, c’è chi ha sentito altro (qualcuno topolino).

Nuova espulsione al GF VIP per bestemmia? Stasera la verità

Stasera ne sapremo senz’altro di più: la bestemmia al GF VIP è sempre stata anche un modo per aumentare gli ascolti. Non che la redazione si sia mai impegnata per far bestemmiare qualcuno, viste le polemiche che nascono; sappiamo tutti però che quando si parla di presunte eliminazioni per bestemmie l’attenzione verso il programma aumenta a beneficio dello share. Sarà eliminato qualcuno? Potrebbe e non potrebbe. Di certo la puntata si preannuncia ghiotta di argomenti, con l’ingresso di Lory Del Santo a farla da padrone.