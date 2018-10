Enrico Silvestrin in lacrime al GF VIP 2018: “Non sono omofobo”

Grande Fratello VIP 2018, Enrico Silvestrin piange per le accuse di omofobia

Enrico Silvestrin è scoppiato in lacrime al GF VIP 2018. Non gli sono andate proprio giù le accuse di omofobia per una frase detta durante una direct pubblica con un suo amico. Aveva spiegato che coloro che hanno un chiwawa sono automaticamente gay, ma quello che maggiormente ha infastidito il pubblico a casa è stata una parola usata per etichettare proprio gli omosessuali. Una parola che può risultare fastidiosa perché spesso viene utilizzata come insulto. Ma attaccare i gay non era assolutamente intenzione di Enrico Silvestrin, che al Grande Fratello VIP si è scusato per questa parola usata scioccamente.

Enrico Silvestrin si sente in colpa: “Ho chiesto scusa”

Il pubblico ha capito che quel termine era stato utilizzato con leggerezza e infatti non lo hanno eliminato al televoto: a lasciare la Casa più spiata d’Italia è stata Lisa Fusco (aveva delle temibili nemiche contro di lei!). Era stata proprio Lisa ad aver sollevato il polverone; la stessa Lisa che, questa sera, in puntata, ha detto di essersi ricreduta su Enrico Silvestrin. Il danno è stato fatto e l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime: “Ho trovato brutto l’accanimento. Mi dispiace per la mia famiglia. Non sono un omofobo. Mi dispiace che molti omosessuali abbiano dato dell’omofobo a me, invece di combattere l’omofobia altrove. Ho chiesto scusa. Ora devo raccogliere tutto col cucchiaino”.

Enrico Silvestrin abbandona il GF VIP? “Preferivo essere squalificato”

Ilary Blasi gli ha spiegato che hanno capito il suo errore e che sanno bene che non è assolutamente omofobo. Anche noi crediamo che non lo sia affatto. Non erano lacrime da attore, le sue, ma lacrime vere. Perché teme di aver deluso suo figlio e la sua famiglia. Enrico aveva persino pensato che sarebbe stata meglio la squalifica: “Preferivo essere squalificato per questo, piuttosto che avere un processo sommario”. Enrico però resta al Grande Fratello VIP e siamo certi che ci darà delle grandi soddisfazioni, visto che ha già dimostrato di avere un certo caratterino… Un personaggio forte, che saprà sicuramente come farsi distinguere.