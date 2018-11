Elia Fongaro: “Altre donne già mi cercano, Jane deve risolvere i suoi problemi”

Elia Fongaro a Mattino 5: altre donne già lo stanno corteggiando, Jane Alexander deve ancora risolvere con Gianmarco

Elia Fongaro a Mattino 5 torna ovviamente a parlare della sua storia con Jane Alexander, nata al Grande Fratello Vip. L’ex gieffino è innamorato oppure no dell’attrice? Già qualche giorno fa, il modello aveva rivelato di non nutrire ancora dei sentimenti così forti per Jane. Ma Federica Panicucci ora consiglia il giovane a essere più chiaro e a dichiarare apertamente cosa c’è tra loro. La conduttrice gli chiede, a questo punto, se ha preso dunque una sbandata per la Alexander. Elia conferma le parole della Panicucci, ma non vuole andare oltre con le dichiarazoni. Fongaro afferma di non sentire alcun bisogno di dare un nome al rapporto che ha instaurato con Jane. Ma ai presenti in studio non sta bene che l’ex gieffino continui a non mantenere una posizione chiara in tutta questa storia. Ed ecco che finalmente Elia rivela cosa prova attualmente e cosa ha realmente intenzione di fare con la Alexander, sebbene ci sia qualcuno che continua a credere che stia fingendo.

Elia Fongaro non vuole definire la sua storia con Jane Alexander: “Lei deve prima risolvere i suoi problemi”

Sono diversi i telespettatori che hanno sin da subito Elia nella Casa, ma c’è anche chi è convinto che abbia sfruttata la fragilità di Jane per fare scena. Ora Fongaro prende una posizione e a Mattino 5 rivela che prima ha bisogno di vedere l’attrice risolvere i suoi problemi fuori. Sappiamo bene che l’attrice era impegnata con Gianmarco, il quale addirittura le ha chiesto di sposarlo nel corso delle prime settimane del reality. Pertanto, in quanto ci tiene a rispettare questa situazione, Elia non intende sbilanciarsi più di tanto con le dichiarazioni. Jane deve prima risolvere i suoi problemi fuori e dopo, probabilmente, loro potranno approfondire la loro conoscenza.

Elia Fongaro aspetterà Jane Alexander? L’ex concorrente del GF Vip corteggiato da molte donne

“Aspetterò Jane”, rivela ancora una volta Elia. Ma, intanto, fuori dalla Casa Fongaro si è ritrovato di fronte a un grande successo. Sono tante le donne che lo apprezzano. Lui stesso a Mattino 5 afferma, dopo una domanda della Panicucci, che c’è una fila di donne che lo corteggiano. Riuscirà ad attendere l’uscita di Jane? Fongaro ricorda che prima la Alexander deve chiarire alcune situazioni fuori dalla Casa e poi si vedrà.