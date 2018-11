Jane Alexander triste: “Non ho paura, ma spero di chiarire con Gianmarco”

Jane Alexander malinconica al Grande Fratello Vip pensa a un’eventuale chiarimento con Gianmarco

Jane Alexander, parlando con Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip, appare un po’ malinconica. L’attrice rivela di non avere paura per ciò che le aspetta fuori dalla Casa, ma sa che a differenza degli altri concorrenti per lei sarà più dura tornare alla normalità. Jane afferma che sa bene che una volta terminata questa esperienza dovrà affrontare una situazione abbastanza complicata. Non sa esattamente cosa sta accadendo fuori e vorrebbe tanto conoscere l’attuale pensiero del compagno Gianmarco e del figlio. Qualche settimana fa, il programma ha permesso a Jane di leggere in diretta un post condiviso dall’uomo. Le sue parole hanno portato la Alexander a comprendere che la situazione fuori è abbastanza difficile. Pertanto, rivela ad Andrea che una volta terminata questa esperienza per lei sarà complicato tornare alla sua vita quotidiana. La sua storia con Elia Fongaro ha creato non poche polemiche e probabilmente Gianmarco non è per nulla contento del suo comportamento.

Grande Fratello Vip: Jane non fa un passo indietro con Elia, ma è preoccupata per ciò che affronterà fuori dalla Casa

Jane sembra essere sicura delle scelte che ha preso all’interno della Casa, dove ha chiaramente dichiarato di voler stare insieme a Elia. In questo modo, ha chiuso la sua relazione con Gianmarco. La loro storia non andava molto bene e la Alexander ora non vuole più accontentarsi. Pertanto, si è armata di coraggio e si è lasciata andare con il Fongaro. Francesco Monte più volte ha fatto capire loro che Gianmarco potrebbe soffrire per quanto sta accadendo. L’ex tronista si è detto sicuro di ciò, poiché lui stesso l’ha vissuto sulla sua pelle. Jane si dice ora dispiaciuta del fatto che il suo ormai ex fidanzato possa stare male per le scelte che lei ha fatto in queste settimane nella Casa. Nonostante ciò, l’attrice non intende fare un passo indietro. Spera, però, in un chiarimento con Gianmarco. Intanto, in confessionale Jane rivela di non avere avuto mai un uomo che si preoccupasse davvero di lei, come Mainardi fa con la sua compagna.

Jane Alexander e l’eventuale chiarimento con Gianmarco

Jane spera che Gianmarco abbia un po’ riflettuto. La Alexander è sicura del fatto che la loro relazione non poteva più andare avanti e crede che l’ormai ex compagno possa averlo capito. Vorrebbe un chiarimento con l’uomo, con cui condivide una storia d’amore di due anni. Dentro la Casa, però, Jane cerca di non pensare troppo a ciò che la sta attendendo fuori. Nel frattempo, sembra che Elia abbia una nuova spasimente fuori. Non si sa la sua identità, ma in molti ora si chiedono: il Fongaro aspetterà Jane?