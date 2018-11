Elia Fongaro ha una nuova spasimante fuori dalla Casa del Gf Vip: dopo Jane Alexander si fa strada una donna misteriosa

La storia d’amore nata al Gf Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander potrebbe essere messa presto a dura prova fuori dalla Casa. Il motivo? L’ex velino, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, una volta uscito dal reality sarebbe stato oggetto di attenzioni particolari e di un corteggiamento assiduo da parte di una nuova spasimante. L’identità della corteggiatrice di Elia, però, rimane al momento misteriosa. La donna in questione, comunque, pare che stia facendo di tutto per far cadere tra le sue braccia l’ex gieffino. Elia riuscirà a non cedere alle tentazioni o il suo rapporto con Jane rischia di naufragare ancora prima di prendere il largo nel mare dei sentimenti?

Elia Fongaro, chi è la donna misteriosa che lo corteggia fuori dal Gf Vip? Ecco tutto quello che sappiamo

Quello che sappiamo della donna che ha messo gli occhi su Elia Fongaro fuori dalla Casa del Gf Vip, come accennato sopra, è ben poco. Le informazioni che abbiamo, al momento, sono esattamente quelle riportate nell’ultimo numero di Oggi nella Rubrica Pillole di Gossip. A tal proposito, sull’ammiratrice misteriosa di Elia, è stato scritto che l’autrice di questo “serrato corteggiamento” sarebbe una “Showgirl appartenente alla Milano bene“. Certo è che, qualora l’ex velino riuscisse a resistere ad ogni tentazioni, questo si che sarebbe una gran bella dimostrazione per Jane Alexander e per il sentimento che nella Casa del Grande Fratello Vip li ha uniti.

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro eliminato: lo sfogo dopo la puntata

Una volta uscito dal Grande Fratello Vip, esattamente 24 ore dopo la puntata, Elia Fongaro sui social non ha certo nascosto di essere rimasto deluso dalla cosa. “Essere se stessi, onesti e veri nel bene e nel male non paga sempre” ha scritto in un post pubblicato sul profilo Instagram “Ma questo sono e questo voglio continuare ad essere. #atestaalta Vi abbraccio forte tutti”.