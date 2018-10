Elia Fongaro dopo il Gf Vip 2018 si sfoga: “Essere onesti e veri non paga”

Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip 2018 torna sui social e si sfoga

Ieri sera è stato eliminato, oggi Elia Fongaro si è sfogato: dopo il Grande Fratello Vip 2018 è tornato sui social e ha tuonato ancora una volta. I fan, che sono comunque molti anche se l’esito del televoto fa pensare il contrario, hanno atteso per tutto il giorno che Elia tornasse su Instagram. Qualcuno già iniziava a disperarsi credendo che non sarebbe successo oggi. Tutti sentivano la sua mancanza non potendolo più vedere nella Casa. Ma dopo molte ore finalmente lo ha fatto. Elia dopo il Gf Vip ha scritto su Instagram: “Eccomi di nuovo qua: Ciaoooo!! Come sapete purtroppo ieri sono uscito dalla casa del @grandefratellotv e da questo momento torno in possesso dei miei social. Vi ringrazio tutti per il supporto che mi avete dimostrato”.

Gf Vip 2018, Elia Fongaro eliminato: “Essere onesti e veri non paga”

L’ex concorrente non si è limitato a ringraziare i fan e i tanti che lo hanno supportato nel percorso, seppure breve. I ringraziamenti erano d’obbligo ed è giusto siano stati scritti per primi, ma ciò non ha fatto passare inosservato lo sfogo arrivato dopo: “Essere se stessi, onesti e veri nel bene e nel male non paga sempre. Ma questo sono e questo voglio continuare ad essere. #atestaalta Vi abbraccio forte tutti”. Insieme a queste parole una foto scattata durante la puntata di ieri in cui è a mani giunte. Elia è convinto che sia stato vittima di un gruppo presente in casa, infatti ieri uscendo ha detto che questi “hanno fatto una carneficina”. Insomma, potrebbe aver pagato la sua esternazione sui tarantini, vuoi perché votato dai fan di Monte vuoi perché la maggior parte del pubblico non ha gradito.

Elia dopo il Gf Vip aspetterà Jane?

Tutti ora si domandano cosa ne sarà della sua storia con Jane Alexander, nata sotto gli occhi di tutti ma che proseguirà a riflettori spenti. Elia è uscito dal Gf Vip proprio dopo che Jane ha appreso del forte messaggio scritto dall’ormai ex compagno Gianmarco. L’attrice si è anche sentita in colpa per questa eliminazione, ma Elia salutandola l’ha rassicurata: lui la aspetterà fuori. Sarà davvero nato un amore?