Gf Vip, Monte contro Giulia: “Hai sbagliato tu” e la lascia sola

Gf Vip, Francesco e Giulia ai ferri corti?

Francesco Monte e Giulia Salemi non riescono a trovare un punto d’incontro. Ogni frase viene sempre fraintesa e i litigi sono inevitabili. L’influencer del Grande Fratello Vip è sempre più confusa: non sa se Francesco sia veramente interessato a lei o se è trattenuto per paura di innamorarsi. Dalla sua parte, Monte non le dà uno staccio di sicurezza, quindi è anche facile da capire quello che prova la Salemi che, nonostante tutto, va avanti per la sua strada. Deve sbattere la faccia contro un muro prima di capire se la sua relazione con Francesco potrà avere un seguito dopo l’esperienza al Gf Vip 2018. Ma anche Francesco Monte è confuso, visto che rivede in Giulia degli atteggiamenti della sua ex Cecilia Rodriguez che non gli piacciono affatto.

Francesco Monte contro Giulia Salemi: le dà la colpa di tutto

Lory Del Santo ha raccontato la verità secondo cui Cecilia avrebbe lasciato Francesco, mettendo così in guardia la Salemi. Giulia, però, vuole ascoltare solo il suo cuore e ha cercato un riavvicinamento con Francesco, che – per l’ennesima volta – le ha fatto capire che chi sbaglia è sempre e solo lei: “Hai alzato i toni, andava tanto bene quando stavamo parlando… Hai frainteso la frase. Io ti faccio notare se c’è qualcosa di strano che riguarda te. Come ho sempre fatto con tutti quanti. Io mi espongo. Preferisco che non te lo faccio notare e poi ti nomino? Della tua vita puoi fare quello che vuoi. Hai sbagliato tu. Sei stata tu a sbagliare i modi”. Sembra ormai lontano quel secondo bacio appassionato avvenuto nella notte…

Grande Fratello Vip, Francesco Monte ricorda Elia Fongaro

Durante la spiegazione delle sue ragioni riguardante la loro ultima discussione, Francesco Monte ha parlato anche di Elia Fongaro (che ultimamente ha ricevuto la benedizione dal figlio di Jane Alexander), dicendo che lui è sempre onesto nei confronti dell’ex velino e che, quando ha notato qualcosa che non gli piaceva, lo ha mandato al televoto senza troppi giri di parole: “Secondo te perché ho nominato Elia? Perché ho visto delle cose che non andavano”. Elia è stato attaccato da Francesco anche per la sua relazione con Jane. Peccato che non abbia riservato lo stesso trattamento a Stefano e Benedetta, visto che entrambi hanno ammesso di essere andati oltre!