Elia contro il Gf Vip: “La linea di chi deve arrivare fino in fondo è delineata”

Elia Fongaro contro il Grande Fratello Vip: “La linea di chi deve arrivare fino in fondo penso sia ben delineata”

Elia Fongaro, sia durante che dopo il Gf Vip, si è sempre distinto per essere una persona che non le manda di certo a dire. L’ex velino, uscito dalla Casa, ha in più occasioni dimostrato di non avere peli sulla lingua e, anche a costo di essere criticato, ha sempre detto la sua. Oggi, intervistato da Giada Di Miceli a Radio Radio, durante la trasmissione Non succederà più Elia si è scagliato però contro lo stesso programma che in queste settimane gli ha aperto le porte, ovvero il Grande Fratello Vip. Il motivo? Intuibile dalla risposta data da Fongaro quando la conduttrice, durante la diretta, gli ha chiesto di parlare di quelli che, secondo lui, potrebbero essere i papabili vincitori di questa edizione del Gf Vip. “La linea di chi deve arrivare fino in fondo penso sia ben delineata” ha dichiarato Elia spiazzando, così, i presenti in studio.

Elia Fongaro e i suoi sentimenti per Jane Alexander: le parole sull’ex compagno dell’attrice

Durante l’intervento a Radio Radio, ovviamente, a Elia Fongaro è stato chiesto di parlare anche del suo rapporto con Jane Alexader. “Jane è una persona meravigliosa, una donna con cui si sta bene, con cui si può parlare, vediamo quando esce che cosa succederà” ha affermato l’ex velino. Le critiche per aver corteggiato una persona più grande di lui e già impegnata? “Si sono già intromesse troppe persone in questa storia” ha risposto Elia “Io non devo convincere nessuno, per me non c’è nessun problema sulla differenza di età”. Una cosa, però, Fongaro ha voluta ribadirla, e riguarda in particolare Gianmarco, l’ex fidanzato dell’attrice. Il compagno Jane? “È stato un signore, ci tengo a precisarlo, capisco che deve aver sofferto molto”.

Grande Fratello Vip, parla Elia Fongaro: le coppie rimaste in Casa? “No comment”

Cosa pensa Elia Fongaro delle coppie nate (e rimaste) nella Casa del Gf Vip? La sua opinione, ha spiegato lui, è chiara ma dell’argomento, oggi, preferisce non parlare. Che opinione ha di Francesco Monte e Giulia Salemi o di Stefano Sala e Benedetta Mazza? Alla luce di quanto successo tra le coppie (liti, separazioni e insulti compresi) Elia ha risposto con un sarcastico: “No comment!”.