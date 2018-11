Uomini e Donne registrazione, Elisabetta accusa la redazione: trono Luigi nel caos

Anticipazioni Uomini e Donne trono Luigi, caos alla registrazione

Ghiotte anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne. Apprendiamo da News U&D infatti che il trono di Luigi Mastroianni si sta un po’ arenando per tanti motivi: il primo in assoluto è che mancano le corteggiatrici che a lui interessano. Un vero peccato perché l’ex di Sara Affi Fella meriterebbe davvero di fare un bellissimo percorso dopo quello che ha vissuto a Uomini e Donne. E invece no: le cose stanno prendendo una bruttissima piega. Oggi vi racconteremo cos’è successo in studio nella registrazione del 22 novembre parlando dei troni di tutti ma soffermandoci proprio su quello di Luigi. Veniamo al dunque.

Registrazione Uomini e Donne: Elisabetta contro la redazione, Irene grande assente

Le anticipazioni su Luigi non sono positive perché, dopo essere stata eliminata, Irene non si è presentata in trasmissione né lui è andato a riprenderla. Non sappiamo cosa farà nei prossimi giorni, e dubitiamo sinceramente che se ne starà con le mani in mano; al momento tuttavia la situazione è questa. In studio ha fatto molto discutere anche l’atteggiamento di un’altra corteggiatrice, Elisabetta, che stando a quanto riportato sempre da News U&D non avrebbe gradito il comportamento della redazione, accusata infatti di far vedere la parte peggiore di lei. Proprio per questo motivo Luigi ha deciso di non portarla in esterna rinunciando di conseguenza a un’importante opportunità di conoscenza. Dopo le polemiche di ieri su una delle protagoniste più chiacchierate del trono Over oggi ci troviamo a scrivere anticipazioni che faranno senz’altro discutere. E non è finita qui.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa riprende tutti e fa una strage di corteggiatori nuovi

Se per Lorenzo Riccardi le cose sembrano mettersi benissimo con Giulia, la stessa cosa non si può dire per Teresa che, come Luigi, sembra sempre più confusa, e in questo caso combattuta tra Andrea, Luca e Antonio. E tra non molto potrebbe ritornare dal passato anche un vecchio amatissimo corteggiatore: immaginate soltanto insomma cosa potrebbe succedere in quello studio tra qualche settimana! Dopo aver eliminato tutti comunque è sicuro che Teresa abbia messo da parte l’orgoglio. C’è una sottile ma importante differenza tra i vari ritorni in studio e sta nel fatto che mentre Luca è stato richiamato da lei Andrea e Antonio invece hanno chiesto un appuntamento alla ragazza in settimana e quindi sono stati subito riaccettati. Ci state chiedendo di Pierpaolo Petrelli? L’esterna è andata bene ma in studio pare che lei non fosse particolarmente interessata a lui, anche perché ha chiesto di conoscere altri corteggiatori e su trenta ne ha lasciato solo uno. Dalle anticipazioni sulla registrazione apprendiamo insomma che aveva altro a cui pensare!