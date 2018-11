Uomini e Donne oggi, Ursula furiosa su Instagram durante la puntata: è polemica

Ursula Bennardo Uomini e Donne, la reazione della dama contro gli haters

Oggi a Uomini e Donne Ursula non è stata tra i protagonisti della puntata, eppure sta facendo parlare di sé. Una dei suoi follower le ha fatto notare infatti che alcuni suoi atteggiamenti mostrano una certa incoerenza rispetto a ciò che dice: “Hai dato a Pamela della ‘senza dignità’ – ha così esordito su Instagram l’utente –, ma scusa e tu allora? Armando sia prima che dopo essere uscito con te ha cercato Noel, ha dichiarato in puntata che anche se usciva con te sarebbe andato di nuovo a chiedere di lei, lei è chiaro che è presa e ci è rimasta molto male e tu ci esci lo stesso? Spero che nella prossima puntata si veda che non ci sei voluta uscire perché altrimenti predichi bene e razzoli male”. La reazione della Bennardo non si è fatta ovviamente attendere.

Uomini e Donne oggi, Ursula si difende dalle accuse del Web

“Credo – ha così risposto la dama di Uomini e Donne Over – che tu debba fare lezioni per capire il significato della parola dignità, per capire a chi assegnarla. E pensare prima di esprimere un concetto”. In questo caso tuttavia la verità sta senz’altro nel mezzo: in quanto personaggio pubblico è giusto che Ursula accetti delle critiche sul suo percorso (e dopo le ultime anticipazioni dovrà accettarne parecchie); è anche vero tuttavia che spesso alcune considerazioni sono esagerate e scatenano delle polemiche assurde. Pensate ad esempio all’ultima che ha coinvolto Giulia Cavaglia e che ha visto intervenire persino Elga e Serena Enardu. Oppure agli ultimi insulti che hanno scatenato l’ira di un calciatore notissimo al pubblico di U&D (e non solo): frasi irripetibili che definiscono senz’altro chi le scrive. Niente di tutto questo per fortuna è successo oggi su Instagram, come potete vedere tra i commenti:

Uomini e Donne anticipazioni, cosa sta succedendo nel programma e cosa vedremo nelle prossime puntate

Recentemente di polemiche ne sono scoppiate parecchio nel mondo dello spettacolo, e non solo a Uomini e Donne. Se le ultimissime su Corona ad esempio sono tutt’altro che negative, quelle che hanno coinvolto un’altra protagonista di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, non lo sono affatto. La ragazza infatti continua ad essere criticata per il suo rapporto con Irama. E non è finita qui: pare infatti che per Teresa Langella voglia scendere Federico e questo non farà altro che accendere gli animi dei telespettatori. A chi guarda Uomini e Donne insomma servirebbe tranquillizzarsi con Scherzi a parte (che peraltro l’ultima volta ha mandato in onda proprio uno scherzo basato su un corteggiamento a un personaggio famosissimo) o qualche programma simile. E forse non solo a chi guarda ma anche ai protagonisti: non trovate infatti che ultimamente siano tutti un po’ più nervosi del solito?