Corona e Nina Moric, una dedica nella notte sorprende (ma non manca la polemica)

La dedica di Fabrizio Corona che sorprende il Web dopo l’affido congiunto di Carlos

A prescindere da ciò che si possa pensare su Fabrizio Corona, Nina Moric e il figlio Carlos è sempre una gioia vedere una famiglia riunita dopo le tante vicissitudini negative che ha vissuto. A sottolineare la felicità che si prova è proprio Corona in un breve post su Instagram evidentemente dedicato a Nina e al suo figlioletto; è di oggi infatti la notizia che la Sezione Famiglia della Corte d’Appello di Milano ha stabilito l’affidamento congiunto di Carlos. Una notizia che ha riempito il cuore di gioia di Nina e Fabrizio, e di tutti i fan che da sempre li seguono nonostante le news e i gossip non sempre positivi sul loro conto.

Le parole di Fabrizio per Nina e Carlos, e una polemica di troppo!

Le parole di Fabrizio dopo l’affido congiunto del figlio Carlos sono state cariche di gioia: “Oggi – ha così esordito su Instagram l’ex Re dei Paparazzi, recentemente al centro dell’attenzione per alcune spiazzanti dichiarazioni della bella Asia Argento – abbiamo ritrovato finalmente un pezzo della nostra famiglia… il pezzo più importante. Ti voglio bene Ninja… @carlosmariacoronareal @nina_moric”. La risposta di Nina Moric tra i commenti non si è fatta attendere: “Tko Sam ja da ti sudim”. Si tratta del titolo di una canzone che tradotto significa “Chi sono io per giudicarti?“. Le polemiche però non sono mancate neanche in questo caso, visto che una ragazza ha fatto notare come un tempo Nina fosse bellissima: “Senza chirurgia era stupenda”, questo ha scritto senza immaginare che proprio Nina le avrebbe risposto subito.

Nina Moric e Fabrizio Corona, un’altra occasione per la famiglia e per Carlos

“Il mio viso – questa, parte del suo discorso – non ha mai subito un trattamento chirurgico! Chiaro! […] Vi assicuro che sono forse l’unica con la quale avete il dente avvelenato senza che io abbia fatto nessun ritocco dal chirurgo plastico!”. Nina comunque ha ben poco di cui preoccuparsi adesso. Aver ottenuto l’affidamento congiunto significa infatti che potrà stare sempre col figlio e potrà seguirlo dopo anni e anni di sofferenza. Possiamo capire la gioia di Fabrizio e di tutta la famiglia che è riuscita a ricomporsi dopo questi anni infernali. Fabrizio è stato spesso contestato anche in questi mesi e ha rilasciato anche delle dichiarazioni piuttosto forti che hanno fatto molto discutere: quando c’è un adolescente di mezzo però non si può che essere felici a prescindere, perché significa davvero che ricominciare non è impossibile e che la vita può darti sempre un’altra occasione.