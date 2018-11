Corona a Verissimo: “Belen mi chiama ogni 5 giorni, Totti è d’accordo con me”

Cosa ha detto Fabrizio Corona a Verissimo: Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Francesco Totti

Fabrizio Corona è tornato a Verissimo per parlare della recente lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. E ha lanciato una rivelazione bomba: Francesco Totti è d’accordo con lui. Per questo, secondo quanto detto da Corona, l’ex re dei paparazzi ha scritto qualche giorno fa un post-dedica sul dirigente romanista. “Non ho bisogno di leccare il c..o a nessuno. Totti è d’accordo con me sulla questione e per questo ho scritto quel post”, ha confidato a Silvia Toffanin Fabrizio, che è tornato ad accusare la Blasi come si può vedere nel video più in basso. “Quello che ha detto Ilary è stato gravissimo. Ha espresso giudizi morali su di me ma non può farlo perché la conosco da più di venti anni. Se la deve prendere col marito non con me, io ho fatto solo un reportage. Quello che ha scritto Totti nel suo libro è falso”, ha aggiunto l’ex marito di Nina Moric. L’uomo ha inoltre detto che aveva con la produzione del reality show un accordo: quello di non dialogare con Ilary. Ma a detta di Corona la Blasi avrebbe poi rotto il patto per rivangare una vecchia faccenda personale.

Le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi

Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti, Fabrizio Corona è tornato pure sulla relazione ormai finita con Silvia Provvedi, la componente de Le Donatella. “Ero molto arrabbiato per una cosa che era successa qualche giorno prima di venire ospite a Verissimo. Mi hanno fatto un grandissimo furto in casa, con delle cose particolari messe in posti particolari, che sapevano soltanto due persone oltre a me. Circa 15 giorni prima di entrare al Gf. Ho scoperto chi è stato, perché questa persona ha confessato davanti alla polizia, c’è una denuncia e tuttora ci sono delle indagini in corso. Non mi aspettavo una cosa del genere da una persona che ha vissuto 15 anni con me, la mia migliore amica. Lei ha aperto la porta ai ladri, ha aperto la cassaforte, ha inscenato un furto che non è mai esistito. Io non pensavo a Silvia, ma a tutta una serie di cose che erano intorno a lei, avevo una rabbia nei confronti di certe cose”, ha confidato Corona, che ha poi tirato in ballo Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono ancora in contatto

Parlando della sua vita privata e della sua situazione attuale, Corona ha ammesso di avere tanti problemi. “I miei amici stanno cercando di aiutarmi, Belen mi chiama ogni cinque giorni e mi dice di buttare il telefono”, ha dichiarato Fabrizio Corona a Verissimo. Dunque, l’ex coppia è ancora in contatto: dopo essersi amati per circa tre anni, dal 2009 al 2012, sono rimasti amici. Da poco Belen e Corona hanno cominciato a seguirsi pure su Instagram. Ma nessun ritorno di fiamma: Fabrizio ha cominciato a frequentare Asia Argento, mentre l’argentina si è riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino.