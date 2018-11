Belen: Stefano De Martino sempre più innamorato, Cerella? Solo un amico

Belen Rodriguez ultime news: smentito il flirt con Cerella, confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Belen Rodriguez continua ad essere una delle protagoniste indiscusse delle riviste di gossip. Di lei, per esempio, si è parlato anche nell’ultimo numero di Oggi di questa settimana. Il giornale, nello specifico, ha messo insieme tutte le voci e le indiscrezioni trapelate recentemente sulla vita privata della showgirl, le ha confrontate con le proprie fonti e, alla fine, ha cercato di fare chiarezza. Vi ricordate Bruno Cerella? Il giocatore di basket argentino con cui Belen era stata pizzicata a cena la scorsa settimana? Ebbene, stando a Oggi lo sportivo sarebbe solo un amico della Rodriguez. I due sarebbero stati presentati da un’amica in comune ma tra loro, come scritto: “È nato un sentimento sincero e disinteressato. Un rapporto che non preluderebbe dunque ad alcuna relazione sentimentale”. Stefano De Martino? Nessuna smentita sul ritorno di fiamma tra lui e Belen. Il ballerino sarebbe davvero deciso a riconquistarla.

Stefano De Martino sempre più innamorato di Belen: la coppia avvistata insieme

Pare che Stefano De Martino sia davvero intenzionato a riconquistare di nuovo l’ex moglie Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici, come confermato da Oggi (e come riportato in queste settimane da diversi siti e giornali di gossip), avrebbe ripreso a corteggiare assiduamente la bella argentina. De Martino, in particolare, avrebbe capito di essere ancora innamorato di Belen e, proprio per questo motivo, starebbe facendo di tutto per “Riunire la famiglia con Santiago“. La Rodriguez, di tutto questo, è contenta? Questo non lo sappiamo ma, secondo il settimanale, “La coppia sarebbe stata avvistata più di una volta insieme, felice e serena”.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella a cena insieme: lei sui social lancia un chiaro messaggio

Belen Rodriguez in persona, dopo la diffusione delle foto che la ritraevano insieme a Bruno Cerella, sui suoi social (anche se non esplicitamente) aveva in qualche modo già smentito le voci sul loro presunto flirt. Sul suo profilo Instagram, poche ore dopo che lo scoop aveva fatto il giro del web, la showgirl, prima di partire per un viaggio di lavoro, aveva scritto “Viaggio da sola”, ribadendo a suo modo di non essere legata a nessuno in questo momento.