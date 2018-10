Belen news: Stefano De Martino torna a corteggiarla, ma lei esce con Cerella

Belen e Stefano sono tornati insieme? No, ma il ballerino è tornato a corteggiare l’ex moglie

Novità in amore per Belen Rodriguez. Archiviata la relazione con Andrea Iannone, la showgirl è divisa tra due fuochi. Da un lato l’ex marito Stefano De Martino – tornato a corteggiarla dopo l’addio a Gilda Ambrosio – dall’altro Bruno Cerella, rinomato giocatore di basket. Belen e Cerella sono stati beccati dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 31 ottobre 2018. Come fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini, lo sportivo ha cominciato a corteggiare l’argentina via Instagram fino ad arrivare ad ottenere un appuntamento. I due sono apparsi davanti ai paparazzi complici e sorridenti ma per il momento è ancora presto per parlare di una vera e propria coppia.

Stefano De Martino vuole tornare insieme a Belen Rodriguez

Tornata single da qualche mese, dopo aver lasciato Iannone, Belen Rodriguez non si preclude nuove conoscenze. Intanto Stefano De Martino ha capito di amare ancora l’ex moglie e, secondo i beninformati, sta facendo di tutto per riconquistarla. Complice la presenza del figlio Santiago, che porta Stefano e Belen a vedersi sempre più spesso. Inoltre De Martino è tornato a vivere a Milano e questo agevola gli incontri con la conduttrice di Tu si que vales e il bambino.

Le ultime parole di Belen Rodriguez sull’amore

Di recente Belen Rodriguez ha aperto il suo cuore ai fan, tramite il gioco delle domande su Instagram. Una frase ha colpito tutti: “Gli amori finiti ritornano”. Sta forse pensando seriamente a tornare tra le braccia del ballerino di Amici?