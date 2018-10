Belen, tutta la verità sulla sua vita sentimentale: “Gli amori finiti ritornano”

By

Belen Rodriguez si racconta, tutta la verità sulla sua vita privata: “Gli amori finiti ritornano puntualmente”

Belen Rodriguez, spesso anche suo malgrado, è più volte stata al centro del gossip negli ultimi mesi. La crisi con Iannone (e la successiva rottura), il riavvicinamento con Fabrizio Corona e la pace ritrovata con Stefano De Martino, di fatto, hanno portato la showgirl ad essere spesso tirata in causa da giornali e siti specializzati in cronaca rosa. Tutti vogliono sapere e, stasera, a raccontare tutta la verità sulla sua vita privata c’ha pensato allora la diretta interessata. Belen, grazie al gioco delle domande su Instagram, ha parlato apertamente dei suoi sentimenti ed nelle sue stories ha scritto: “Gli amori finiti senza spiegazione ritornano puntualmente, ma la verità è che se una storia finisce un motivo ci sarà”. Ma a cosa o a chi si riferiscono le sue parole?

Belen Rodriguez single o fidanzata? Arriva la conferma della showgirl

Belen Rodriguez, dopo Andrea Iannone, è tornata single o – forse – c’è qualcun altro nella sua vita? Ebbene, al contrario di quanto spesso detto e scritto, stando a quanto dichiarato stasera dalla showgirl, nessun nuovo amore le starebbe facendo battere il cuore al momento. “La mia vita va bene” ha spiegato lei “Montagne russe come sempre”. Progetti per il futuro? Sicuramente altri figli ha replicato lei. L’unico uomo della sua vita, tuttavia, rimanere adesso suo figlio Santiago. Il vero amore? Belen, a chi le chiede se ci crede ancora, stasera ha risposto affermando: “Non è il miglior momento per farmi questa domanda”.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona? Lei specifica: “Siamo solo amici”

L’incontro (e il ballo) al Maurizio Costanzo Show tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ha, proprio recentemente, riacceso le speranze di tutte quelle persone che, ancora oggi, sperano in un ritorno di fiamma tra lei e l’ex re dei paparazzi. La showgirl, comunque, ha ribadito a chiare lettere che quello che lo lega a Fabrizio, per ora, è solo un sentimento di amicizia.