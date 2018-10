Corona e Belen di nuovo insieme? Il ballo al Costanzo Show che spiazza (VIDEO)

Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e il ballo che non ti aspetti: è successo poco fa

Da non perdere la puntata del Maurizio Costanzo Show: Fabrizio Corona e Belen Rodriguez hanno ballato insieme. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, anche perché i due hanno sempre speso parole di stima reciproca e sembra che l’affetto li leghi ancora. Ma durante questo ballo Corona si è lasciato un po’ andare nello stringere Belen! Insomma, il video pubblicato da Parpiglia sta già facendo il giro dei social network ed è soltanto un piccolo anticipo di ciò che si vedrà domani sera, quando andrà in onda la puntata che stanno registrando proprio adesso. Corona e Belen saranno ospiti di Maurizio Costanzo e già questo aveva incuriosito parecchio gli amanti del gossip.

Corona e Belen ballano insieme: il video del momento al Costanzo Show

Cosa succederà? Cosa si diranno? Questo non si sa ancora, o magari Parpiglia lo anticiperà nelle prossime ore proprio come ha fatto con la storia tra Silvia Provvedi e Corona. Intanto ha postato sul suo profilo Instagram, sempre ricco di notizie e gossip da dietro le quinte, il video di Corona e Belen che ballano al Costanzo Show: “…il seguito ? Domani sera su #canale5 in seconda serata #mauriziocostanzoshow il ritorno. Dopo cinque anni sul palco insieme #fabriziocorona #belenrodriguez #besamemucho e poi… #workhard ciaone (questa da parte mia ) Vi piace questo ballo? Che cosa ne pensate?”. Alcuni da queste parole hanno iniziato a pensare che Corona e Belen siano tornati insieme, e non sarebbe un pettegolezzo dell’ultima ora visto che si ipotizza da tempo.

Corona e Belen torneranno insieme? Il ballo al Costanzo show ha acceso il gossip

Di questo ballo al Maurizio Costanzo Show se ne parlerà parecchio, ma siamo molto curiosi di scoprire anche cosa diranno i diretti interessari prima e dopo questo momento. A inizio mese la Rodriguez era stata chiara sulle sue intenzioni, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Insomma, Corona e Belen torneranno insieme?