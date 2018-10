News Belen Rodriguez: “Fabrizio Corona? Non lo frequento, resto single”

News su Belen e Corona: si stanno frequentando?

Le news su Belen Rodriguez ci vengono date direttamente da Striscia la Notizia. La bella argentina ha ricevuto un tapiro da Valerio Staffelli sia per la sua storia finita con Andrea Iannone sia per una multa ricevuta nel giorno del suo compleanno. Belen non è fuggita e anzi ha risposto con piacere alle domande dell’inviato di Striscia. Proprio a tutte. Anche quelle che riguardano il suo ex storico, Fabrizio Corona. Belen Rodriguez lo frequenta ancora? Ha spazzato via ogni dubbio attraverso le ultime dichiarazioni, che ci hanno permesso di capire ancora meglio quale sia la sua situazione sentimentale. E sì, Iannone è ormai un capitolo chiuso.

Belen Rodriguez racconta a Striscia la Notizia la verità su Fabrizio Corona

La Panicucci e la Chiabotto sono convinte che Belen e Corona torneranno insieme, ma la verità è un’altra: la showgirl è single e felice di esserlo. Anche se ha ammesso lei stessa che ha passato una “vita da fidanzata”. E ha aggiunto che non ha mai tradito nessuno. Nemmeno Andrea Iannone, sul quale sono stati già diffusi i primi gossip da single. A Striscia la Notizia, Belen Rodriguez ha rivelato quali sono i suoi rapporti con Fabrizio Corona: “Non lo frequento. Adesso resto single. Non cerco solo un cuore… cerco tutto”. Belen non sta frequentano nessuno e all’orizzonte non c’è alcun ritorno di fiamma. Vuole passare del tempo solo col piccolo Santiago.

Belen Rodriguez parla di Teo Mammucari a Striscia la Notizia

Staffelli ha consegnato il tapito a una Belen raggiante. La fine della storia con Iannone non ha portato con sé nessuno strascico. La Rodriguez è serena e, ora come ora, non vuole impegnarsi con nessuno. Durante l’intervista, ha anche chiarito che non conosce “intimamente” Teo Mammucari, come lui aveva fatto intendere (scherzando ovviamente) nell’ultima puntata di Tu sì que vales. Ecco come ha risposto Belen alle allusioni di Mammucari: “Teo fa un sacco di battute. Non lo conosco intimamente. Altrimenti lo avreste saputo. Sapete sempre tutto di me!”.