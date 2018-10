Belen fermata dalla polizia: arriva il Tapiro di Striscia la notizia

Perché Belen Rodriguez è stata fermata dalla polizia e perché le è stato consegnato un altro Tapiro di Striscia la notizia

Belen Rodriguez continua a collezionare Tapiri di Striscia la notizia. L’argentina ha ricevuto un’altra statuetta oggi pomeriggio, dopo che è stata fermata dalla polizia di Milano qualche giorno fa. Come rivelato da Diva e Donna – che ha immortalato tutta la scena nell’ultimo numero in edicola – Belen è stata fermata e multata dalla polizia municipale di Milano mentre ballava fuori dal tettuccio di un’auto. Insieme a lei alcuni amici e il fratello Jeremias Rodriguez, da qualche mese felicemente fidanzato con Priscilla, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Come rivelato poi su Instagram dalla stessa showgirl, il tutto è accaduto lo scorso 20 settembre, il giorno del suo compleanno. Ma a Valerio Staffelli la conduttrice di Tu si que vales ha pure ufficializzato la fine della sua relazione con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez conferma a Striscia la notizia: è ufficialmente tornata single

Valerio Staffelli ha intercettato Belen Rodriguez a Milano, per la consegna del suo 26esimo Tapiro d’Oro. Un record per la soubrette, che diventa così la più attapirata della storia del programma. “Stava festeggiando l’addio a Iannone? È proprio finita? Lui sta con un’ombrellina per ripararsi dalle corna che cadono dal cielo?”, ha chiesto l’inviato. Pronta la replica della sorella di Cecilia Rodriguez: “Le corna non le faccio mai. È da quando ho 15 anni che sono sempre fidanzata”. Belen ha poi detto che ha intenzione di restare single, allora Staffelli ha commentato: “C’è Belén in giro libera e in cerca di un cuore!”. La Rodriguez ha ribattuto: “Non solo di un cuore! Cosa ci faccio solo con un cuore?”.

Perché Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono definitivamente lasciati

Ma perché è finita tra Belen e Iannone? Secondo le indiscrezioni, la Rodriguez non è più innamorata del pilota e per questo ha preferito chiudere la relazione. Una decisione che Andrea ha accettato a malincuore, visto che prova ancora un forte sentimento nei confronti dell’ormai ex fidanzata.