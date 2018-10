Andrea Iannone soffre ancora per Belen? Lo sportivo si consola con le ombrelline

Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono lasciati, lui soffre ancora: a consolarlo ci pensano le ombrelline della moto GP

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra ormai arrivata ad un punto di non ritorno. La loro relazione, soprattutto per volere della showgirl argentina, sarebbe infatti stata archiviata completamente. Per questo motivo, stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, il pilota starebbe ancora soffrendo molto per questa decisione. A consolarsi, tuttavia, Iannone ci pensa da solo, tra spese pazze, belle donne e amici. In questi giorni, per esempio, a tenergli compagnia c’erano due ombrelline del Moto Gp che, a Milano, si sono uniti a lui per un aperitivo e lo hanno riempito di attenzioni.

Andrea Iannone soffre ancora per Belen: il pilota si consola con spese folli e nuovi incontri

“Pare che la lontananza da Belen lo stia facendo soffrire” è stato scritto oggi nel giornale di Alfonso Signorini in merito alla situazione sentimentale di Andrea Iannone. Per consolarsi, come anticipato sopra, Andrea Iannone ha deciso tuttavia di circondarsi di amici e di amiche, bellissime anche loro. Recentemente, inoltre, il pilota si è dato anche alle spese folli. Da grande appassionato di motori, infatti, si è regalato una Ferrari 488 Pista dal valore di circa 300 mila euro. Riusciranno il nuovo bolide e le amiche a colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato da Belen?

Belen ha lasciato Andrea Iannone per un altro uomo? L’indiscrezione

Secondo quanto scritto sempre dal settimanale Chi qualche settimana fa, un altro uomo si starebbe facendo spazio ultimamente nella vita di Belen Rodriguez. Quest’ultimo, stando a quanto riportato dal giornale, sarebbe addirittura stato il motivo scatenante la rottura tra la showgirl argentina e Andrea Iannone. Il pilota, però, su Instagram ha poi smentito questa notizia. L’uomo in questione, ha ribadito, sarebbe solo un amico di Belen.