Belen e Iannone perché si sono lasciati? Svelato il motivo: c’entra un altro uomo

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, svelato il motivo della separazione: c’è un altro uomo nella vita della showgirl

Un gossip più che scottante è stato lanciato oggi nell’ultimo numero di Chi riguardo ai motivi che avrebbero spinto Belen Rodriguez e Andrea Iannone ad allontanarsi. Stando a quanto pubblicato dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, un altro uomo pare si sia fatto spazio nella vita della showgirl. Lui si chiama Gabriele ed è un procuratore sportivo (oltre che ristoratore e proprietario di alcuni locali a Ibiza). Tra i due, e di questo sembrerebbe essere convinto Chi, pare che ci sia qualcosa, tant’è vero che la Rodriguez, proprio nei giorni del suo compleanno, avrebbero trascorso una serata in compagnia dell’uomo. Stando a quanto scritto nel settimanale, quindi, tra Belen e Gabriele un sentimento importante potrebbe già star nascendo.

Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone per Gabriele? Lo scoop del settimanale Chi

La notizia sulla fine della storia tra Belen e Iannone, data in esclusiva la scorsa settimana da Chi, è stata oggi arricchita di nuovi particolari. Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, sono stati svelati i presunti motivi che avrebbero spinto la coppia a chiudere definitivamente. “Ha un nome il motivo dell’allontanamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone” è stato scritto nello specifico nell’ultimo numero “Ed è quello di Gabriele, procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali a Ibiza”. Quest’ultimo, come anticipato sopra, pare sia stato visto inoltre a cena con la Rodriguez proprio nei giorni del suo compleanno. Sono solo amici o, forse, qui gatta ci cova?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati: lei non lo ama più

Ad anticipare qualcosa sui motivi che avrebbero spinto Belen a chiudere con Iannone è stato qualche giorno fa il settimanale Spy (che sulla nuova fiamma, però, niente aveva scritto). Secondo questa versione, infatti, la Rodriguez avrebbe chiuso con Andrea dopo essersi resa conto di non amarlo veramente. Forse a spingerla verso questa consapevolezza è stata proprio la prospettiva di un nuovo amore? A questa domanda, per il momento, non sappiamo rispondere. Rimaniamo in attesa dunque di un eventuale conferma (o smentita) della diretta interessata.