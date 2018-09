Belen Rodriguez: ecco perché ha lasciato Andrea Iannone

Perché Belen e Iannone si sono lasciati di nuovo

Ormai è chiaro: Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più insieme. A dare l’annuncio è stato il settimanale Chi ma a spiegare i motivi è ora Spy. È stata la showgirl argentina a chiudere la relazione con il pilota, dopo due anni d’amore. Come si legge sul magazine Mondadori, Belen ha capito di non amare davvero lo sportivo. La conduttrice di Tu si que vales ha così preferito troncare il rapporto, nonostante i sentimenti di Iannone. E sì, perché quest’ultimo è ancora follemente innamorato di Belen: del resto Andrea non ha mai nascosto di ritenere la sud americana la sua donna ideale. Nonostante tutto, il 29enne ha deciso di accettare la scelta di Belen e allontanarsi dalla sua vita. I rapporti tra i due restano però buoni, tanto che il pilota della Suzuki conserva il parcheggio delle sue automobili nel garage dello stabile di Belen.

Belen Rodriguez vicina al padre Gustavo che ha attraversato un momento difficile

Lasciato Andrea Iannone, Belen Rodriguez sta ora cercando di aiutare suo padre Gustavo, rientrato in Italia dopo gli ultimi mesi trascorsi in Argentina. Come fa sapere sempre Spy, il capo famiglia Rodriguez ha vissuto un momento difficile che ha scelto di superare da solo, lontano da tutti. Ora Gustavo è ritornato a Milano e Belen, impegni di lavoro permettendo, sta passando parecchio tempo insieme al padre.

Belen Rodriguez compie 34 anni: festa in famiglia e gesto di Stefano e Borriello

Il 20 settembre Belen ha compiuto 34 anni. Ha festeggiato il suo compleanno con una grande festa, al quale non sono mancati il figlio Santiago, i genitori, i fratelli e gli amici più cari. Assente ovviamente Andrea Iannone ma pure Fabrizio Corona, con il quale non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso come sussurra qualcuno.