Belen e Corona tornano insieme? Panicucci e Chiabotto ne sono convinte

Belen Rodriguez e Corona Chiabotto torneranno insieme? Federica Panicucci e Cristina Chiabotto dicono di sì

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona torneranno insieme? È questa la domanda che si sta ponendo il pubblico in questi ultimi giorni. Attualmente il gossip sembra girare proprio intorno a questi due personaggi. Ed ecco che a Mattino 5 c’è chi è convinto che tra i due tornerà l’amore. Stiamo parlando di Federica Panicucci e Cristina Chiabotto. Entrambe si dicono sicure che Corona e Belen torneranno a formare una coppia. Al momento, sappiamo che sia l’argentina che l’ex re dei paparazzi sono tornati single. La Rodriguez sembra ormai aver chiuso la sua storia d’amore con Andrea Iannone. La nota showgirl sembrava finalmente aver trovato la persona giusta, ma pare proprio che tra i due sia finita prima del previsto. A confermarlo è stata lei stessa durante la prima puntata di Tu si que vales. Belen ha rivelato di voler trovare una persona più grande di lei, in quanto fino ad ora con uomini più piccoli non è mai andata bene. Nel frattempo, anche Corona è tornato a essere single. Inoltre, c’è da considerare che i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Belen e Corona sono pronti a tornare insieme? Le loro vite sembrano non essere compatibili

Corona ha sempre speso belle parole per Belen. Quando è uscito dal carcere, l’ex re dei paparazzi si è incontrato proprio con la nota showgirl. Tra loro i rapporti non si sono mai effettivamente chiusi. Ma entrambi ci tengono a precisare che tra loro non tornerà mai l’amore. In particolare, nel corso di una passata intervista a Mattino 5, Fabrizio dichiarava che ormai lui conduce una vita opposta a quella di Belen, pertanto è convinto che non torneranno mai a formare una coppia. Ma sono ormai in molti coloro che non riescono a non pensare che prima o poi la Rodriguez tornerà a fianco di Corona. Federica Panicucci ne è proprio convinta. La conduttrice ammette che secondo lei un giorno li rivedremo nuovamente insieme. Sono in tanti a credere che loro siano destinati a stare insieme e che siano fatti l’uno per l’altro. Addirittura c’è anche chi non riesce a vedere Belen a fianco di un altro uomo che non sia Fabrizio!

Belen e Corona tornano single e il pubblico spera in un loro ritorno di fiamma

Anche Cristina Chiabotto, ospite a Mattino 5, si dice convinta del fatto che Corona e Belen siano ormai pronti a tornare insieme. Entrambi sono single e niente potrebbe contrastarli. Ma c’è anche da considerare il fatto che la vita della Rodriguez non è la stessa di molti anni fa, quando partiva sulla moto insieme a Corona. La nota showgirl è riuscita a creare una certa serenità nella sua vita, in particolare insieme al figlio Santiago.