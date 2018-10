Nina Moric: “Fabrizio Corona e Carlos? Si è ricreata una famiglia”

Nina Moric serena con Fabrizio Corona e il figlio Carlos

Nina Moric è ritornata a parlare di Fabrizio Corona e di suo figlio Carlos perché ci sono state delle novità sull’affidamento del minore. A Storie Italiane, Nina Moric ha spiegato candidamente che ci sono stati dei notevoli passi avanti sia da parte sua sia da parte di Corona: “Si è ricreata una famiglia. Spero per Carlos la più serena possibile. In questo periodo è più con me che con il signor Corona. Per motivi lavorativi giustamente… e mi fermo qui. Però è giusto che sia presente anche la figura paterna”. Recentemente, infatti, abbiamo rivisto Fabrizio e Nina insieme perché hanno deciso di non pensare più al passato, ma di concentrarsi solo sul presente per il bene di Carlos Corona.

Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos: una famiglia ricreata

Questo avvicinamento ha fatto solo che bene al figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric: “Mio figlio sta benissimo: è un ragazzo tranquillo, sereno come tutti i ragazzi della sua età. Dobbiamo recuperare il tempo perso: è stata fatta ingiustizia nei miei confronti. Che prima o poi uscirà fuori. Questa è stata davvero un’ingiustizia nei miei confronti e la gente lo deve venire a sapere. Perché si è parlato di tutto, invece di parlare di quella famosa notte. Adesso cerchiamo solo la serenità di mio figlio. E lasciamo l’ascia da guerra al passato”. Fabrizio Corona ha chiuso in tutti i sensi col passato, decidendo anche di mettere un punto sulla storia d’amore con Silvia Provvedi (e quest’ultima si è lasciata andare a grandi confessioni al Gf Vip).

Il passato non conta più: Nina e Corona pensano al presente

Nina Moric e Fabrizio Corona adesso pensano solo alla serenità di Carlos: “Tutto il resto non conta. Non siamo noi che dobbiamo lottare e metterci in prima fila perché non sarebbe giusto nei confronti di un minore. Mio figlio è sereno. Mio figlio ha due genitori che gli vogliono un bene dell’anima. Ha una nonna che gli vuole bene. E perciò nulla da aggiungere. Soltanto serenità per mio figlio. Non si devono guardare i nostri interessi. Si devono guardare per la prima volta gli interessi del minore perché non è un pacco regalo. Si parla di un sedicenne che purtroppo ha avuto una vita abbastanza difficile”.