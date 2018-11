Uomini e Donne anticipazioni, Federico torna a corteggiare Teresa? Le ultimissime

Federico Rubini torna a corteggiare Teresa Langella? Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne

Per molto tempo si è parlato di Federico Rubini e Teresa Langella come la nuova coppia di Uomini e Donne. Anticipazioni e news infatti ci hanno sempre fatto pensare a una coppia affiatata e pronta a conoscersi fino alla fine della trasmissione. Questo fino a quando la Langella non lo ha eliminato dopo aver parlato con la ragazza con cui si sarebbe visto durante il trono. Quel poco che c’era tra Federico e Teresa insomma è morto ancor prima di nascere. Oggi la situazione sembra essere cambiata, o meglio sembra essere destinata a cambiare.

Anticipazioni Uomini e Donne: colpo di scena nel trono di Teresa

Vi ricordiamo che Teresa ha deciso di eliminare tutti l’ultima volta e che quindi le possibilità che quanto stiamo per dirvi si avveri non sono bassissime. Certo non è la prima volta che una tronista elimina tutti i corteggiatori – ricordiamo ad esempio quando Paola Frizziero, assalita da mille dubbi, mandò via Cristian, Carmine e tutti i presenti in studio – e comunque il percorso dei tronisti a Uomini e Donne è sempre stato caratterizzato da polemiche (l’ultima su Giulia Cavaglia ha visto scendere in campo persino Elga e Serena Enardu). Insomma, se è vero che volendo ricominciare Teresa potrebbe cambiare idea su Federico, è anche vero che un’eliminazione a tappeto non è una certezza. Ma cos’è successo esattamente oggi?

La risposta di Federico ai fan: tornerà a Uomini e Donne per Teresa?

A scrivere su Instagram è stato il bel Rubini che, a differenza di Antonio Moriconi, si è dimostrato più volte in grado di prendere l’iniziativa e corteggiare la tronista. In una sessione di domande su Instagram a Federico è stato posto un quesito che non è passato inosservato: “Perché non provi a tornare a corteggiare Teresa? Eravate così belli”. Qual è stata la risposta? Non un “no” secco ma un “Chissà” che la dice lunga sulle anticipazioni su Uomini e Donne che potremo leggere in futuro. Ora non si fa altro che parlare delle critiche che stanno sommergendo Irama e Giulia De Lellis, un’altra storica protagonista di Uomini e Donne, e in molti abbiamo rincorso gossip su altre coppie del mondo dello spettacolo che nessuno avrebbe mai immaginato si formassero. Se Federico dovesse tornare a corteggiare Teresa state certi che si parlerà moltissimo anche di loro! Noi da parte nostra vi terremo aggiornatissimi!