Scherzi a parte, Malgioglio dopo lo scherzo confessa: “Quanti mariti sono arrivati!”

Cristiano Malgioglio, a Scherzi a Parte uno scherzo divertentissimo: la presentazione di Paolo Bonolis

“Per fortuna – così Paolo Bonolis ha introdotto lo scherzo a Cristiano Malgioglio a Scherzi a Parte – i tempi cambiano. Col passare del tempo si scopre che i mangiatori di cozze sono più del 20% e rivendicano il loro diritto ad amarle e organizzano una bella parata, il Cozza Pride. In fondo vogliono solo mangiare le cozze!”. Bonolis insomma ha fatto capire che c’è meno difficoltà rispetto al passato nel dichiararsi gay e che proprio per questo motivo il mondo LGBTQ ha potuto rivendicare più facilmente i suoi diritti anche attraverso i Gay Pride. Una bella apertura per uno scherzo altrettanto divertente che ha confermato che Malgioglio è un personaggio che merita il successo che ha.

Lo scherzo a Cristiano Malgioglio: il bel Flavio strega il cantautore

Vi sintetizziamo lo scherzo che gli hanno fatto invitandovi caldamente a vederlo qualora ve lo foste perso o a rivederlo se voleste rifarvi due risate. Malgioglio ha incontrato il bel Flavio in treno e scoprendo che faceva l’idraulico gli ha commissionato la riparazione del rubinetto di casa sua. Il cantautore gli ha lasciato il numero e ha continuato a sentirsi con lui nonostante avesse saputo che fosse sposato con la gelosissima Cristina. Si è poi scoperto che quest’ultima faceva parte del team con cui Malgioglio avrebbe dovuto collaborare per una pubblicità. A questo punto inizia la parte più divertente dello scherzo. Mentre Cristiano parlava con Flavio durante la riunione per questa pubblicità, la donna controllava le chat del marito con uno spyware senza sapere che al nome di Cri corrispondesse quello di Cristiano. Potete solo immaginare cosa sia successo dopo… Niente di paragonabile alla reazione di Paola Perego ma è comunque un momento imperdibile.

Cristiano Malgioglio e il successo di Mi sono innamorato di tuo marito: “Sapessi quanti mariti sono arrivati dopo!”

“Alla fine – ha chiesto Paolo a Cristiano – ci sei rimasto male perché era uno scherzo o perché è saltato l’intrallazzo?”. Malgioglio ha taciuto accennando un sorriso e ha raccontato un episodio. “Il ragazzo – così ha iniziato parlando di un altro idraulico – mi ha messo a posto il rubinetto. Ci è riuscito benissimo. Dopo dieci giorni dico ‘Mica male quel ragazzo, mi guardava troppo!'”. E così ha spaccato il rubinetto del bidet per farsi chiamare. “Io pensavo – ha poi aggiunto – che arrivasse lo stesso idraulico e invece è arrivato il padre“. C’è stato anche del tempo per parlare del successo della canzone Mi sono innamorato di tuo marito: “Ma sapessi quanti mariti che sono arrivati dopo!”, ha esclamato a un certo punto. “Secondo me – lo ha interrotto Paolo – si è fatto davvero una fiaschetta”. “Tu mi agiti quando sono vicino a te”, ha esclamato in tutta risposta Cristiano. Ci credete quando vi diciamo che questo scherzo dovete recuperarlo? Lo trovate su Mediaset Play!