Uomini e Donne: Sossio e Ursula in lacrime si riavvicinano, Gemma bacia Paolo

Uomini e Donne, anticipazioni del trono Over sulla registrazione del 16 novembre 2018

Si sono da poco registrate le nuove puntate del trono Over. Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno come protagonisti Sossio e Ursula: torneranno insieme? Pensiamo di sì dopo quello che è successo oggi in studio. La registrazione è iniziata con il solito siparietto tra Tina e Gemma, con la prima che stavolta ha addirittura alzato la gonna dell’altra! A quanto pare, Gemma e Rocco si sono riparlati dopo la scorsa puntata ma non è cambiato nulla. Lui le ha regalato una rosa rossa che però è stata rifiutata, mentre ne ha donata una bianca a Mariangela e Barbara per scusarsi. Come è andata tra Gemma e Paolo? Le anticipazioni parlano di baci tra loro e di molto entusiasmo, anche se lui parla ancora di conoscenza e questo ha mandato un attimino in crisi la Dama. Veniamo adesso alle anticipazioni Over su Sossio e Ursula.

Trono Over, Sossio e Ursula di nuovo insieme? Le lacrime in studio

Ursula ha visto Armando in settimana e sembravano piacersi abbastanza. Hanno trascorso dei bei momenti ma lui ha fatto marcia indietro quando ha saputo che Sossio e Ursula si sono visti a Napoli. Erano insieme ad altre coppie di Temptation Island Vip (c’erano anche Andrea e Alessandra che oggi sono tornati insieme), in studio Ursula ha raccontato che sono stati in macchina un paio d’ore a parlare del loro rapporto. Sossio ha tentato un riavvicinamento, lei ha ammesso di avere ancora del trasporto. Le anticipazioni di Uomini e Donne sul trono Over del Vicolo delle News fanno sapere che Sossio è entrato in studio e si è messo a piangere, pregando Ursula di tornare insieme a lui. Anche lei ha pianto ammettendo di essere confusa. Sossio si è anche molto arrabbiato perché nessuno crede ai suoi sentimenti, che ha manifestato in tutti i modi possibili. Poi ha chiesto a Ursula di rifrequentarsi da soli, con l’esclusiva quindi. E hanno ballato spesso insieme. Insomma, se hanno addirittura pianto allora un po’ di sentimento c’è ancora. Per questo, e anche per altri avvistamenti, pensiamo che nelle prossime anticipazioni sul trono Over scopriremo che Sossio e Ursula stanno di nuovo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne, Noel blocca Armando e Angela fa ancora discutere

Noel ha bloccato Armando e per questo lui non è riuscito a contattarla. In studio, le ha regalato una rosa e forse riuscirà a farsi perdonare. Barbara si è sentita con Alessio e Andrea, ma nella registrazione di oggi ha scelto di chiudere col primo. Con Andrea farà un weekend, ma potrebbe cambiare idea su questa conoscenza perché lui ha ammesso di non essere molto romantico. Andrea si è scusato con Luisa, mentre Angela ha confessato di cercare un uomo che le paghi le visite mediche private. Romano ha detto di sentirsi usato, inoltre la Dama non è molto contenta che la figlia di lui studi all’università perché questo sottrarrebbe del tempo a lei. Tina e Gianni hanno scherzato dicendo che le avrebbero regalato una crociera, poi anche Paolo le ha proposto un viaggio a Barcellona e lei ha accettato. Ovviamente questo a Gemma non è piaciuto affatto e si è arrabbiata col suo corteggiatore. Cosa dicono le anticipazioni di Uomini e Donne a proposito di Gianluca e Roberta? Nulla, di loro oggi non si è parlato.